Ретейлеры стали принимать платежи картами «Мир» через Apple Pay в Интернете, пишут «Известия» . Такой функционал уже появился в сети «М.Видео-Эльдорадо» и в онлайн-маркетплейсе Joom, скоро он будет реализован в Ozon и Wildberries, рассказали их представители.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), функционал в Интернете повышает конверсию: поскольку покупателям не нужно вводить данные карты и коды подтверждения операций, они крайне редко отказываются от покупки на последнем этапе — при проведении платежа.

Необходимые доработки для приема нацкарт через Apple Pay в Интернете уже реализовали «Сбер», Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», сервисы ЮKassa (входит в экосистему «Сбера») и CloudPayments (входит в группу «Тинькофф»). Готовят к запуску этот функционал ВТБ, Промсвязьбанк, Делобанк, МТС Банк и QIWI.

В крупнейших финансовых организациях отмечают растущую популярность платежей через Pay-сервисы среди россиян. Клиенты «Сбера» и «ДОМ.РФ» с помощью электронных кошельков проводят каждую пятую операцию. В ВТБ этот показатель достигает 60—70%. В ПСБ посчитали, что в общем объеме безналичных платежей доля операций через Pay-сервисы увеличилась более чем в 1,5 раза. Популярность Apple среди Pay-сервисов подтвердили в «Тинькофф»: по данным банка, каждую секунду по картам кредитной организации с помощью него совершается более 30 операций.

«Сегодня на Pay-методы приходится 17% операций в ЮKassa. За последние 12 месяцев общий оборот таких платежей вырос на 134% в первую очередь за счет увеличения среднего чека на 75%. С помощью Apple Pay пользователи сервиса совершили 77% Pay-платежей. Оборот таких трансакций вырос на 117%, а средняя стоимость покупок увеличилась на 92% и составляет 1 553 рубля», — сообщили в компании.

«Для интернет-магазинов важно, чтобы платежи были бесшовными. Нередко бывает, что продавец полностью удовлетворяет покупателя, но на моменте проведения платежа возникают сложности с перечислением денег по карте. Клиент может отказаться от покупки, которую уже готов был сделать», — пояснил глава АКИТ Артем Соколов, добавив, что, как правило, пользователи Apple имеют высокую платежеспособность и доступ к этой аудитории представляет особый интерес для продавцов.



