По итогам первого полугодия на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано 311 млрд рублей долгов, что на 14% больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) по агентской схеме взыскания. Выросла также и эффективность взыскания, хотя и не по всем категориям долгов — из-за финансовых трудностей заемщики чаще прекращают платежи по необеспеченным займам и хуже возвращаются к их обслуживанию, свидетельствует статистика взыскателей.

Отмечается, что при такой схеме взыскатель работает от имени банка, а долг остается на балансе кредитора. Всего за шесть месяцев текущего года банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является новым максимальным значением за три года. В квартальном сравнении рост составил также примерно 14%.

При этом долги собирать стало легче. Так, среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю (со сроками просрочки свыше 30 дней) за отчетный период составила 18% (плюс 2,2 процентного пункта в годовом сравнении). Лучше всего за шесть месяцев года взыскивались просроченные долги по обеспеченным кредитам. Так, за полугодие эффективность взыскания по автокредитам составила 35%, по ипотеке — 30%. Самая низкая эффективность взыскания зафиксирована в сегменте кредитных карт — 6%, следует из данных НАПКА.

По словам управляющего директора ПКБ Павла Михмеля, наиболее сложные долги для взыскания — это необеспеченное кредитование. «При залоговом кредитовании заемщик понимает, что есть риск потерять предмет залога — квартиру или автомобиль. Поэтому в случае сложной финансовой ситуации клиент сначала прекращает выплаты по потребительскому кредиту и только в самую последнюю очередь — по залоговому», — отметил он.

При этом чем «моложе» задолженность, тем выше эффективность ее взыскания. Так, показатель эффективности при просрочке менее 90 дней составляет 38%, следует из данных НАПКА. Для сравнения, в категории 91–180 дней этот показатель составляет лишь 7%, в категории 181–365 дней — 11%.

Безусловно, чем выше платежеспособность населения, тем больше сборы. Однако эффективность взыскания — это тот фактор, на который сложно влиять, указывает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Коллекторские компании активно развивают технологии, которые автоматизируют процессы и снижают затраты на взыскание, поэтому даже в условиях кризиса эффективность взыскания сохранится на рентабельном для рынка уровне 18–20%, уверен он. Кроме того, из-за ужесточившегося скоринга выход на просрочку чаще всего происходит по объективным причинам — не вовремя выплаченная зарплата, потеря или снижение дохода, добавил гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. Такие должники готовы общаться со специалистами и обсуждать условия выплаты долга, отметил он.