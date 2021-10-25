С начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос: с 27% до 35%, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты «Карты кредитной активности» проекта «Народный фронт» «За права заемщиков». Таким образом, сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств.

Как указано в исследовании ОНФ (на основе данных ЦБ, Росстата и крупнейших БКИ), по итогам первого полугодия 2021 года задолженность россиян по кредитам увеличилась на 13,6% и достигла 22,64 трлн рублей. В годовом выражении (к июню 2020-го) показатель продемонстрировал впечатляющие темпы роста — 23,8%.

Наиболее закредитованными регионами страны стали Республики Тыва (78%), Калмыкия (64%), Ленинградская область (50%), Удмуртия (50%) и Чувашия (50%). Лучшие показатели по уровню долговой нагрузки демонстрируют Чечня (13%), Дагестан (11%), Ингушетия (11%), Крым (5%) и Севастополь (6%).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), сейчас в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита. «Показатель долговой нагрузки продолжает расти, однако темпы роста сильно замедлились», — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт пояснил, что сейчас этому способствует несколько факторов: видоизменение программы льготного ипотечного кредитования, решения ЦБ о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска, рост ключевой ставки. Аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер тоже полагает, что после резкого повышения ключевой ставки ЦБ до 7,5% в минувшую пятницу можно ожидать охлаждения спроса на кредиты. До осени из-за высоких темпов восстановления экономики такого эффекта не наблюдалось, несмотря на действия регулятора.

Как отметили эксперты ОНФ, повышению долговой нагрузки способствовал рост среднего размера практически всех категорий заимствования. Например, по ипотеке, согласно данным НБКИ, по итогам первого полугодия средний чек достиг 3,25 млн рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с началом года этот показатель вырос на 16,9%, а за год — на 31%. Лидерами по размеру среднего ипотечного кредита среди 30 регионов с наибольшим объемом выдачи в июне стали Москва (7,1 млн рублей), Подмосковье (5,12 млн рублей), Санкт-Петербург (4,51 млн рублей), а также Приморский край (4,05 млн рублей) и Тульская область (3,34 млн рублей).