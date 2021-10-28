В зависимости от банка доля депозитов с низкими ставками, которые граждане открыли в банках до того, как в марте этого года начала расти ключевая ставка ЦБ, а вместе с ней и доходность по вкладам, варьируется от 25% до 76% от общего портфеля срочных вкладов — в основном они открывались на срок от шести до 12 месяцев, пишут «Ведомости» , уточняя, что в опросе участвовали представители крупных банков (ВТБ, Совкомбанк, «Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк) и розничных (Почта Банк, «Русский Стандарт», «Зенит» и ОТП Банк).

ЦБ начал цикл снижения ставки летом 2019 года с уровня 7,75%; весной 2020 года, когда начался вызванный коронавирусом кризис, регулятор стал снижать ставку активнее: с марта по июль она упала с 6% до 4,25% и была на этом уровне вплоть до марта 2021 года, но когда в этом году экономика начала восстанавливаться, а спрос — сильно превышать предложение, инфляция ушла далеко от уровня таргета ЦБ в 4% и к 18 октября достигла 7,8%.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93679614'>Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

Если граждане открывали срочные вклады в банках до роста ключевой ставки на срок от шести до 12 месяцев или даже больше, то сейчас их фактическая доходность может оказаться отрицательной из-за высокой инфляции: в октябре 2020 года средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках по размеру средств граждан достигла минимума, оказавшись на уровне 4,3%, а в марте, перед повышением ключевой ставки, была на уровне 4,5%.

По итогам девяти месяцев размер срочных вкладов, которые клиенты ВТБ открыли до раунда повышения ключевой ставки, составляет около трети от всех средств граждан на срочных вкладах, сообщила замначальника управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина, практически все из них имеют срок более года; треть всех срочных вкладов ВТБ — это около 725 млрд рублей, согласно основе оборотной ведомости ВТБ на сайте ЦБ на 1 октября.

Половина (237,5 млрд рублей, согласно оборотной ведомости) всех вкладов в портфеле банка «ФК Открытие» оформлена до апреля 2021 года, сообщил руководитель подразделения «Сбережения и инвестиции» банка Александр Бородкин, средний срок таких депозитов — десять месяцев. В Совкомбанке доля таких депозитов в портфеле срочных вкладов — 45% (182 млрд рублей), рассказала управляющий директор банка Анна Камбулова, причем 80% из них — сроком от шести до 12 месяцев.