В платежной системе «Мир» появилась новая функциональность, предназначенная для обмена информацией о скомпрометированных нацкартах между их эмитентами и платежной системой, а также между самими участниками системы, пишут «Известия» со ссылкой на оператора карт «Мир» — Национальную систему платежных карт (НСПК).

По данным НСПК, новую функциональность платежной системы «Мир» уже поддержали более 180 банков. С 20 октября технология была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию. «Новый функционал «Скомпрометированные карты» реализован на базе диспутной платформы НСПК, предназначенной для обмена информацией как между участниками платежной системы «Мир», так и между банками и платежной системой. Это позволит более быстро и адресно предоставлять участникам информацию о скомпрометированных платежных инструментах, а также оперативно реагировать на всех уровнях — как банков, так и платежной системы», — заявили в НСПК.

В компании уточнили, что нововведение позволит принимать необходимые меры по противодействию разным видам мошенничества.

Совладелец специализирующейся на кибербезопасности компании RuSIEM Максим Степченков пояснил, каков в целом принцип работы сервиса. По его словам, банки присылают в платежные системы информацию по эмитированным ими и впоследствии скомпрометированным картам. Эксперт добавил, что это могут быть как карты пострадавших, так и карты «дропов» — лиц, через которых мошенники выводят украденные средства. Платежные системы обрабатывают эту информацию и рассылают по остальным участвующим в обмене банкам, которые используют полученные данные в своих антифрод-системах, разъяснил Максим Степченков.

Новый функционал НСПК уже подключили, в частности, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк и МТС Банк, сообщили их представители. В Росбанке только планируют использовать его в своей работе, а в «Зените» собираются изучить возможности технологии.

Информацию о скомпрометированных картах НСПК рассылала и ранее, но теперь это будет происходить не по почте, а через веб-сервис, пояснил вице-президент и директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. По его словам, это удобный и востребованный механизм, который позволит оптимизировать и ускорить обмен информацией между платежной системой и банками и снизить риски мошенничества.