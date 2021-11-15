Банки за октябрь выдали 1,61 млн кредитных карт — на 3% больше, чем за сентябрь 2021 года и на 59% больше, чем за октябрь прошлого года, говорится в исследовании ОКБ. Это новый рекорд за всю историю российского банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц. Предыдущий был установлен в сентябре, когда население открыло 1,56 млн новых кредитных карт.
Также впервые с марта 2019 года количество выданных за один месяц кредитных карт превысило количество выданных кредитов наличными. За январь — октябрь россияне взяли 12,9 млн кредитных карт — на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10% больше, чем за первые десять месяцев 2019 года.
Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России, пишут
Среди регионов, в которых население взяло в октябре наибольшее количество кредиток, спад кредитования по сравнению с сентябрем был в Московской области и Санкт-Петербурге (на 5%), Самарской (на 3%) и Нижегородской (на 1%) областях. Самый крупный рост выдачи оказался в Хабаровском крае, Удмуртской Республике и Иркутской области (на 7%), а также в Пермском крае (на 10%).
По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, новый рекорд по выдачам кредитных карт был установлен на фоне роста потребительского спроса в стране, а также снижения количества выдач залоговых видов кредитов — ипотеки и автокредитов.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 7%
|до 150
|0 - 950
|
Лиц.№ 2557
|от 7%
|до 150
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 24,9%
|до 51
|1 200
|
Лиц.№ 2268
|от 22,9%
|до 62
|0 - 948
|
Лиц.№ 2272
|10%
|до 1100
|0 - 21 535
|
Лиц.№ 2268