Банки за октябрь выдали 1,61 млн кредитных карт — на 3% больше, чем за сентябрь 2021 года и на 59% больше, чем за октябрь прошлого года, говорится в исследовании ОКБ. Это новый рекорд за всю историю российского банковского сектора по количеству выданных кредитных карт за один месяц. Предыдущий был установлен в сентябре, когда население открыло 1,56 млн новых кредитных карт.

Также впервые с марта 2019 года количество выданных за один месяц кредитных карт превысило количество выданных кредитов наличными. За январь — октябрь россияне взяли 12,9 млн кредитных карт — на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10% больше, чем за первые десять месяцев 2019 года.

Банкиры предложили не ограничивать кредитные карты количеством

Банковское лобби предлагает исключить кредитные карты из-под действия механизма количественного ограничения выдач необеспеченных потребкредитов, который к концу года должен появиться у Банка России, пишут «Ведомости», уточняя, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) 25 октября направил свои замечания и предложения к законопроекту, наделяющему ЦБ правом вводить ограничения, председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Среди регионов, в которых население взяло в октябре наибольшее количество кредиток, спад кредитования по сравнению с сентябрем был в Московской области и Санкт-Петербурге (на 5%), Самарской (на 3%) и Нижегородской (на 1%) областях. Самый крупный рост выдачи оказался в Хабаровском крае, Удмуртской Республике и Иркутской области (на 7%), а также в Пермском крае (на 10%).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, новый рекорд по выдачам кредитных карт был установлен на фоне роста потребительского спроса в стране, а также снижения количества выдач залоговых видов кредитов — ипотеки и автокредитов.

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания

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