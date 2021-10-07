Исследование: половина россиян сталкивается с «зарплатным рабством»

У каждого второго россиянина (50,6%) при устройстве на новую работу не было возможности выбрать зарплатный банк, пишут «Известия», ссылаясь на исследование агентства InDepth. При этом с 2014 года по законодательству сотрудники имеют право получать деньги от работодателя на любую карту. Подавляющее большинство россиян (81%) знает, что имеет право самостоятельно выбирать банк для получения выплат от работодателя. Только в 15% случаев работодатель аргументирует, что карта зарплатного банка позволит получать дополнительные бонусы как самому сотруднику, так и работодателю.

Основными причинами отказа работодателей в переводе сотрудников на индивидуальные зарплатные проекты стали нежелание платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком, говорится в исследовании. Хотели бы иметь возможность сменить зарплатный банк через автоматизированные сервисы, без подачи заявления работодателю, 36% россиян, 29% уже изучали условия по зарплатным картам других кредитных организаций с целью возможного перехода и получения более выгодных предложений, 73% граждан никогда не меняли зарплатную карту, 14% делали это по собственному желанию, 13% — по просьбе работодателя.

По словам источника в крупном банке, одна из главных причин «зарплатного рабства» — монополия крупных банков на рынке зарплатных проектов. По его словам, около половины клиентов сталкивались с такими требованиями от нового работодателя. Как правило, компания договаривается с банком, что зарплаты сотрудников будет переводить ему в обмен на определенные привилегии, хотя это и может ущемлять интересы работников, добавил источник. В большинстве случаев это не заменяет преимущества, которые сотрудники могли бы получать с индивидуальным зарплатным проектом.

По данным «Ренессанс Кредита», большинство зарплатных клиентов получает фактически безальтернативные условия открытия зарплатных карт от своего работодателя; дальше значительная часть россиян сразу переводит полученную зарплату в другой банк, картами которого им выгоднее и удобнее пользоваться. Проблему «зарплатного рабства» также считают актуальной в банке «Хоум Кредит». В крупнейших кредитных организациях зарплатные карты составляют от 30% до 70% от всех эмитированных. Для таких клиентов банки предлагают особые условия обслуживания.

Как отметили в ЦБ, граждане уже сегодня имеют возможность переводить свои средства в любой банк. Так, Система быстрых платежей (СБП) позволяет делать переводы до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно. Что касается централизованного зарплатного сервиса в СБП, то важным является не столько технологическая реализация проекта, сколько решение правовых вопросов, здесь потребуется внесение существенных изменений в законодательство, включая Трудовой кодекс. Это затронет и работодателей в плане изменения их взаимодействия с работниками по выплате зарплаты и доработке своих систем, подчеркнули в ЦБ.