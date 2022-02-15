Число злостных неплательщиков достигло рекордных 8,6 млн человек

Количество злостных неплательщиков в прошлом году достигло 8,6 млн, что стало максимумом за все время ведения статистики и в 1,2 раза превысило показатель 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов. Исходя из информации ФСПП, всего с таких должников планируется собрать 1,1 трлн рублей, что на 40 млрд рублей больше, чем в 2020 году.

По данным ФССП, в прошлом году служба возбудила 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. Этот показатель стал максимумом за все время ведения статистики службы — с 2012 года (тогда было 2,2 млн). Также в 2021-м фиксировалось ускорение темпов роста числа граждан, долги которых будут списаны принудительно по решению суда. За год количество злостных неплательщиков увеличилось на 1,6 млн против прошлогодних 1,2 млн. Ранее, в 2020 году, было открыто 7 млн таких дел, в 2019-м — 5,8 млн, в 2018-м — 4,4 млн, в 2017-м — 3,2 млн и т. д.

В ФССП отметили, что в 2021 году взысканная сумма задолженности с физлиц в пользу кредитных организаций составила 185,2 млрд рублей, в 2020 году — 142,8 млрд рублей. По данным службы, наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае (582 тыс.), Башкирии (452 тыс.), Красноярском крае (390 тыс.), Свердловской (343 тыс.) и Челябинской (323,6 тыс.) областях.

К увеличению числа неплательщиков приводит рост долговой нагрузки населения на фоне стагнации реальных располагаемых доходов, объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. По его словам, в сочетании с закредитованностью инфляция, которая наиболее заметна в продовольственном сегменте, повышает долю расходов граждан на текущее потребление и ухудшает их способность обслуживать кредиты.

«На сегодня проблемы с выплатами испытывают более 6 миллионов заемщиков. Также в зоне повышенного риска находятся те, кто имеет более трех кредитов. Но, несмотря на риски дефолта, большая часть из них при сохранении стабильной ситуации смогут погасить долг», — уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Количество просуженных должников растет, подчеркнул управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. По его словам, показатель таких долгов, выставляемых на продажу банками, уже второй год подряд не опускается ниже 50%, то есть как минимум половина должников прошла через суд. Причины заключаются в эффективности работы приставов и росте информированности граждан о процедурах банкротства.

По актуальным данным Центробанка, по состоянию на начало января 2022-го объем просроченной задолженности по кредитам физлиц достиг 1 трлн рублей против 932 млрд рублей годом ранее.