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​ОКБ: россияне в январе взяли кредиток на 60% больше, чем год назад

14.02.2022 20:41
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские банки выдали в январе 2022 года 1,37 млн кредитных карт, что на 60% больше показателя за первый месяц прошлого года, тогда банки выдали 856 тыс. кредиток. Это следует из расчетов сервиса «Кредистория» (ОКБ), располагающего информацией примерно о 97% банковских заемщиков.

По сравнению с декабрем выдачи сократились на 37%, но, как поясняют в бюро, это традиционный ежегодный спад, обусловленный календарным фактором — большим количеством нерабочих дней в январе.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в январе больше всего кредитных карт, наибольший рост выдач по сравнению с январем 2021 года был в Москве и Ставропольском крае (на 59%), Красноярском крае (60%), Удмуртии (65%), Воронежской области (66%) и Пермском крае (67%). Наименьший рост — в Кемеровской области (на 43%), Санкт-Петербурге (42%) и Новосибирской области (40%).

«Выдачи кредитных карт выросли в 1,6 раза на фоне высоких инфляционных ожиданий россиян, а также растущего потребительского спроса. При этом мы видим, что банки все чаще выдают кредитки заемщикам с низким доходом, но с небольшим кредитным лимитом», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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