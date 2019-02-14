​#оденьгахпросто: 5 причин иметь хотя бы один выплаченный кредит

Кредит не только мешает жить, но и помогает Фото: ankomando/Depositphotos.com

Активная положительная кредитная история, то есть хотя бы один полностью выплаченный в срок кредит, может стать «проводником» в нескольких сферах жизни. Портал Банки.ру рассказывает пять реальных историй об этом.



Без кредита нет работы?

В этом году москвичка Маргарита Степановна решила сменить текущее место работы, на котором трудилась без малого восемь лет, но столкнулась с неожиданной трудностью.

«Меня интересовала работа только в госсекторе, я хорошо знаю эту сферу, — говорит она. — Но как минимум в двух местах мне отказали, указав в качестве причины отсутствие кредитной истории. То есть, по сути, мне дали понять, что раз я ни разу не брала кредит, то здесь меня не ждут. Вот уж не думала, что привычка жить скромно, но на свои когда-нибудь «аукнется» мне в негативном ключе».

Маргарита Степановна расспросила знакомых, и оказалось, что не она одна столкнулась с подобной причиной отказа от потенциального работодателя.

«Обычно отказывают людям с негативной кредитной историей, но и без выплаченных кредитов тоже могут отказать», — делится она результатами своего маленького расследования.

Эксперт из банковской сферы на условиях анонимности указывает, что подобный отказ работодателя можно оспорить в суде. По его словам, в превалирующем большинстве случаев отказывают именно заемщикам с неудовлетворительной кредитной историей, а тем, у кого не было кредитов, могут называть эту причину отказа, чтобы не озвучивать настоящую. «Тем не менее при приеме на работу, как правило, ориентируются на кредитную историю финансовые организации, особенно банки, — говорит эксперт. — К слову, за рубежом обязательное наличие кредитной истории при приеме на работу — обычная практика».

Без кредита нет машины…

Двадцатилетняя Мария живет в Санкт-Петербурге и очень любит путешествовать. До недавнего времени она выбирала бюджетные направления и туры, но три месяца назад параллельно с учебой в институте девушка устроилась на подработку.

«Это позволило мне скопить сумму побольше, так что я решила взять в путешествии авто в аренду, ведь права у меня есть, — рассказывает Мария. — Но в итоге моя идея обернулась крахом: все более-менее крупные сети, «сдающие» авто посуточно, потребовали от меня наличия кредитной карты, чтобы оформить заказ с помощью нее. С моим стажем и в моем возрасте получить кредитку со сколько-нибудь «интересным» лимитом мне не удалось».

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Без кредита нет жилья?

Не секрет, что банки предпочитают проверенных заемщиков. Так, при получении двух заявок на выдачу кредита от заемщиков с почти одинаковыми платежными параметрами кредитная организация наверняка быстрее и охотнее выдаст заем зарплатному клиенту либо тому, кто уже выплатил как минимум один кредит без просрочек. Особенно это условие важно при подаче заявки на ипотеку или автокредит.

«Мы с другом практически одновременно решили брать жилье в ипотеку. Я был уверен в успехе предприятия, потому что имел на руках недавно выплаченную «весомую» премию, которая разительно увеличивала мой первоначальный взнос», — вспоминает 32-летний Георгий из Екатеринбурга.

Друзья планировали жить в одном районе города, поэтому обратились в один и тот же банк по программе одного и того же застройщика, причем Георгий выбрал квартиру меньшего метража, чем у друга, который при этом располагал лишь минимальным первоначальным взносом.

«Сразу скажу, что доходы наши примерно равны, да и разница в возрасте у нас всего три года, оба не женаты и без детей. Но банк (а это был один из крупнейших банков, на который вечно жалуются, что он жестко отсекает заемщиков) выдал кредит Пашке, а мне отказал. Пришлось обращаться в другой банк и брать ипотеку на полпроцента дороже», — говорит Георгий.

Сравнивая впоследствии «исходные данные», друзья поняли, что «на счету» у Павла было два выплаченных кредита, а Георгий кредитными средствами никогда не пользовался, при необходимости брал в долг у знакомых под расписку.

Без кредита нет экономии…

Это может прозвучать иронично, но наличие одного кредита наверняка позволит вам сэкономить на втором кредите. Ведь, исходя из рассмотренных выше простых истин, банк готов будет предложить вам процентную ставку ниже, если вы уже однажды показали себя платеже- и кредитоспособным человеком (еще лучше, если вы показали эти качества тому банку, в который обращаетесь за кредитом). При этом велика вероятность, что банк будет готов предложить вам не только кредитные, но и дебетовые продукты с индивидуальными условиями.

«Еще года три назад я взял в кредит смартфон средней ценовой категории — мой как раз разбился, а я без связи как без рук, я же все-таки клиентский менеджер, — отмечает оренбуржец Михаил. — Довольно быстренько выплатил все, что надо было, и забыл об этом. А ровно через год мне пришло предодобренное предложение потребительского кредита на 300 тысяч рублей по достаточно привлекательной ставке. Примечательно, что я в это время как раз делал ремонт и думал брать кредит, так что все совпало».

Без кредита нет… кредита!

Нередко бывает, что для получения кредита в юном или, наоборот, пенсионном возрасте «не хватает» дохода или возраста, подходящего под условия банка. Тогда приходится искать созаемщика. При заключении официального брака супруги и вовсе «автоматически» становятся созаемщиками друг у друга в случае оформления кредитных обязательств хотя бы на одного из них. Как оказывается, банк может признать человека не прошедшим «кастинг» на роль созаемщика, если не знает, что от него ожидать.

«Мы с братом решили взять ипотеку, но у него доход преимущественно «серый», а у меня как раз «белый», хоть и небольшой, — делится Марина из Москвы. — Как созаемщики мы «по-белому» проходили на подачу ипотечной заявки. Но брату в итоге запретили быть моим созаемщиком. Причем даже не из-за маленького «белого» дохода, а потому что он — «некредитный» человек. Так нам объяснил ипотечный менеджер. Дело происходило в кризисные годы, сейчас, надеюсь, практика поменялась. А ипотеку я в итоге взяла вместе с мамой».

Конечно, нужно понимать, что все случаи уникальны, а в некоторых из них невозможно стопроцентно установить причину отказа банка. Однако следует учитывать, что в схожих ситуациях кредитная организация может ответить вам «нет» не только из-за очевидных причин, но и из-за отсутствия кредитной истории.

А вам отказывали в чем-нибудь из-за отсутствия кредитов в вашей жизни?