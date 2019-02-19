Объем кредитов, выданных банками малому и среднему бизнесу, вырос в 2018 году на 11% по сравнению с 2017 годом и составил 6,8 трлн рублей. Такие предварительные данные исследования российского рынка кредитования МСБ представило рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Аналитики подчеркивают, что показатель прошлого года вплотную приблизился к результату докризисного 2014-го (6,9 трлн рублей).

Динамику рынка определили крупные игроки: доля банков из топ-30 по активам в совокупной выдаче кредитов МСБ выросла в 2018-м до 74% с 66% годом ранее. Портфель кредитов МСБ на 1 января 2019 года составил 4,2 трлн рублей, прибавив за год чуть более 1%, в том числе по причине ежегодного обновления единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.



Лидерами рынка по объему выданных МСБ кредитов остались по итогам 2018 года Сбербанк, ВТБ и Райффайзенбанк. Новичками в топ-десятке по сравнению с 2017 годом стали «Зенит», Примсоцбанк и «Кубань Кредит». Среди банков из топ-30 рэнкинга наибольший темп прироста выдач (191% за 2018-й) показал банк «Национальный Стандарт», присоединивший в прошлом году дочерний РусЮгбанк.