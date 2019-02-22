В 2018 году страховщики жизни увеличили сборы на 32,8% — до 478 млрд рублей. Выплаты по страхованию жизни по итогам 2018-го выросли по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза и достигли 73, 4 млрд рублей. Из них сумма выплат по инвестиционному страхованию жизни составила 37,6 млрд рублей. Об этом сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Как заявил председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин, были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 23 компаний — членов Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ) и ВСС, суммарно представляющих почти 100% рынка страхования жизни. Топ-10 страховщиков жизни контролируют 99% всего рынка, на долю топ-5 приходится 86% премий, на долю топ-3 — 73%. Лидер рынка — «Сбербанк страхование жизни» — собрал 36% всех премий в страховании жизни.

Сборы «Сбербанк страхование жизни» ставили 181 млрд рублей, на втором месте — «АльфаСтрахование жизнь» с 56 млрд рублей собранных премий, на третьем — «Ренессанс жизнь» (34 млрд). В пятерку лидеров также входят «ВТБ страхование жизни» (теперь стал частью «Согаза») — 33 млрд рублей и «Капитал Life» (ранее «РГС-Жизнь») — 28 млрд.

На инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) пришлось 61% премий (291 млрд рублей) против 59,9% годом ранее, на кредитное страхование – 20% (93,7 млрд) против 19,7% в 2017-м, на накопительное страхование жизни (НСЖ) – 14% (67,1 млрд), годом ранее — 15,1%.



Как пояснил Чернин, средние темпы роста всего рынка страхования жизни за последние пять лет составили 30%, при этом ИСЖ росло опережающими темпами — 52%, НСЖ прибавляло в среднем 18% в год, кредитное страхование — 11%, прочие виды — 26%.



