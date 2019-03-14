• Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка Развития Технологий и Сбережений (РТС-Банка). Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, на 1 февраля банк занимал 339-е место в российской банковской системе по размеру активов, а по данным ЦБ на 1 марта — 332-е место по аналогичному показателю. Как отмечается в пресс-релизе регулятора, основным видом деятельности РТС-Банка было кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. «Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью», — констатировали в Центробанке. «Кроме того, в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов РТС-Банком осуществлялись непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции», — говорится в сообщении регулятора.

• Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась. Открытый аукцион по реализации принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского Банка признан не состоявшимся в связи с тем, что из двух допущенных к аукциону участников фактически ни один не принял участия в торгах. До аукциона по продаже АТБ были допущены Совкомбанк и Московский Кредитный Банк. Как сообщили в МКБ, «банк пересмотрел свое видение развития в регионе». В Совкомбанке рассказали, что, несмотря на все возможности, которые дает банку покупка АТБ, нижняя цена аукциона была слишком высокой. Центробанк выставил на продажу 99,99999833333333% уставного капитала АТБ со стартовой ценой чуть больше 9,857 млрд рублей, а минимальная цена реализации акций была установлена в 6 млрд 1 рубль. «Банк России считает, что в текущей ситуации Азиатско-Тихоокеанский Банк не может стоить менее 6 миллиардов рублей. После возвращения к вопросу о продаже банка будут также определены и возможные ценовые параметры продажи», — отметил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев. Теперь продажу банка планируется осуществить в 2020 году.

• Продолжающееся укрепление рубля принимает все более сомнительный характер, полагают эксперты. Российская валюта поддерживается как растущими нефтяными ценами, так и высоким профицитом счета текущих операций и полностью игнорирует тему санкций, отмечает аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович. По его мнению, у такой стойкости рубля остается достаточно мало прочности, поскольку усиление геополитического риска будет продолжаться. В итоге это может привести к скачкообразной коррекции валютного курса. Как считают в БКС, наиболее волатильным периодом для рубля может стать начало апреля — на этом временном отрезке, вероятно, стоит ожидать выхода участников рынка из выжидательных позиций и переоценки их рыночных настроений. «В результате то положение дел, которое сейчас можно наблюдать в рубле, с определенной вероятностью может оказаться весьма неприятной «ловушкой» для инвесторов, когда пружина рублевой стойкости все же разожмется», — написал Покатович.

• Глава Сбербанка Герман Греф назвал главной проблемой России «отсутствие качественной системы государственного управления». Выступая на форуме «Лидеры России», он также заявил, что считает себя главным несовершенным элементом в системе Сбербанка. При этом банкир отметил, что работает над собой. Кроме того, Греф высказал мнение, что роботизация позволит изменить мир к лучшему, так как роботы будут выполнять «всю грязную работу». Он также добавил, что люди все равно будут работать, но, возможно, им придется сменить профессии.