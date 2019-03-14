Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка Развития Технологий и Сбережений (РТС-Банк, регистрационный номер 3401, Самарская область, Тольятти). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Бизнес-модель АО «РТС-Банк» носила кэптивный характер. Основным видом деятельности являлось кредитование компаний с целью финансирования ряда строительных проектов. Возникшие трудности в реализации указанных проектов привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов — более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное (около 40%) снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», — поясняет ЦБ причины принятого решения.

Кроме того, говорится в сообщении регулятора, «в целях сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов РТС-Банка осуществлялись непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции».

Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении РТС-Банка, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В деятельности АО «РТС-Банк» прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в релизе ЦБ.



В соответствии с приказом Банка России в РТС-Банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

РТС-Банк — участник системы страхования вкладов.