Банк ВТБ уменьшил ставку по программе «Свобода выбора», которая позволяет получить кредит на покупку подержанного автомобиля у физического лица. Теперь процентная ставка составляет 10% годовых (ранее — 12,9%). Дополнительно снизить величину процентной ставки на 2 процентных пункта можно при оформлении полиса личного страхования.

Приобрести подержанную иномарку можно без первоначального взноса. Кроме того, при оплате клиентом более чем 20% от стоимости машины за свой счет подтверждение дохода не требуется. Для покупки отечественного автомобиля заемщику необходимо внести не менее 30% от его стоимости из собственных средств и представить документы о доходе. Ссуда выдается на срок от года до пяти лет. Сумма кредита на приобретение иностранного автомобиля варьируется от 100 тыс. до 3 млн рублей, отечественного — от 100 тыс. до 800 тыс. рублей.

Для отечественных автомобилей страхование каско является обязательным, для иномарок — оформляется по желанию заемщика. В случае отсутствия страхования залога процентная ставка будет составлять 13% годовых, максимальная сумма — 1,5 млн рублей, а минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости автотранспорта.



«Согласно данным рейтинга автокредитных банков по итогам 2018 года, банк ВТБ занял первое место в топ-десятке банков по объему портфеля розничных автокредитов, а также второе место в топ-10 по объему автокредитов, предоставленных в 2018 году», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.