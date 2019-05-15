Комитет по финансовым услугам нижней палаты конгресса США опубликовал для общественного обсуждения черновик сводного законопроекта о новых санкциях против России. Документ представлен к комитетскому слушанию 15 мая на тему санкций, которое было изначально запланировано на февраль, но перенесено по неизвестным причинам.

Представленный комитетом черновик объединяет законопроекты DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля») и DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы»), внесенные группами американских сенаторов в феврале и апреле. Судя по всему, это альтернатива, исходящая от палаты представителей, которая охватывает большинство предыдущих сенатских инициатив в области антироссийских санкций.

Данный черновик формально не внесен в палату в качестве законопроекта, его цель — «собрать идеи и услышать от экспертов, как лучше реализовывать санкции», уточняет Bloomberg со ссылкой на источник в профильном комитете конгресса.

Предлагаемые санкции делятся на две группы: те, что обязательно будут введены в случае принятия законопроекта в ответ, как считают законодатели, на уже доказанные факты вмешательства России в американские выборы 2016 и 2018 годов; и те, что могут быть введены в дальнейшем, если Россия вмешается в будущие выборы в США.

Мантуров: Россия готова к любым санкционным решениям США Группа законодателей США 12 февраля представила законопроект, который предполагает введение нового пакета санкций против России.

В ответ на вмешательство в выборы предлагается ввести запрет для американских инвесторов на покупку нового суверенного долга России, выпущенного через три месяца после вступления закона в силу, и включение в санкционный список SDN любого российского финансового института, причастного к финансированию вмешательства в выборы 2016 или 2018 года; российского лица, оказавшего поддержку вмешательству в выборы; «энергетического проекта», находящегося за пределами Российской Федерации, в который российская госкомпания вложит не менее 5 млн долларов через три месяца после вступления закона в силу. Также предлагается обязать американских инвесторов раскрыть любые доли, которые они могут иметь в капиталах следующих банков: «ВЭБ.РФ», Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Будущие санкции за потенциальное вмешательство в американские выборы начиная с 2020 года включают запрет для американских граждан и компаний инвестировать в российский энергетический сектор и российские энергетические госкомпании; меры против одного или нескольких финансовых институтов (Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «ВЭБ.РФ», Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк), а также меры в виде вхождения в список SDN любых оборонных предприятий, принадлежащих Российской Федерации, «включая «Ростех».