Лучшую программу премиального обслуживания предлагает для клиентов Альфа-Банк. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Frank RG «Premium Banking в России — 2019».

Исследование проводилось в период с января по июнь 2019 года. Frank RG проанализировала 13 премиальных программ на рынке, провела интервью с руководителями банковских подразделений премиального обслуживания, опросила 4 015 клиентов премиум-сегмента. Кроме того, «тайные покупатели» консультировались с профильными менеджерами банков и тестировали премиальный сервис в течение четырех месяцев.

Премиальное обслуживание оценивалось по параметрам, объединенным в восемь категорий: сервис (офлайн и онлайн); надежность; переводы, снятие наличных, обмен валюты; размещение денежных средств; небанковские привилегии; дебетовые карты; кредитные карты; кредиты. Каждому банку в каждой категории рейтинга были присвоены оценки от А до Е, где А — оценка в самом высоком диапазоне, Е — в самом низком.

«Банком с лучшей премиальной программой был признан Альфа-Банк. Второе место занял Райффайзенбанк, третье — «Тинькофф», далее следуют Ситибанк и Росбанк», — указано в сообщении Frank RG.

Кроме того, были объявлены победители по отдельным номинациям. Так, за «лучший премиальный сервис» был награжден Райффайзенбанк, за «лучший digital premium banking» — Тинькофф Банк, в качестве «лучшего инвестиционного консультанта» — Ситибанк, за «самую динамично развивающуюся премиальную программу» — Росбанк.

Помимо премиум-программ вышеперечисленных банков в рамках исследования анализировались также программы банка «Санкт-Петербург», Газпромбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, «Русского Стандарта», Сбербанка, «Уралсиба» и ЮниКредит Банка.

Программы премиального банковского обслуживания ориентированы на клиентов со среднемесячным доходом от 150 тыс. рублей, имеющих балансы на счетах от 2—3 млн рублей.



В рамках исследования также была собрана статистика рынка.