Опорный банк госкорпорации «Ростех» — Новикомбанк и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали в рамках международного военно-технического форума «Армия-2019» соглашение об организации финансирования на сумму 25 млрд рублей. Финансовые ресурсы будут направлены на реализацию приоритетных проектов авиастроения, пояснили в Новикомбанке.

Финансирование будет предоставлено в форме кредитов и кредитных линий, лизинга оборудования и банковских гарантий, аккредитивов и прочих финансовых и документарных инструментов, уточняется в релизе.



С прошлого года идет процесс интеграции ОАК в «Ростех», который должен завершиться в 2020 году. После присоединения ОАК госкорпорация «Ростех» станет одним из крупнейших в мире производителей авиатехники. С учетом новых активов доля авиационного кластера в общей выручке корпорации составит примерно 50% — около 1 трлн рублей. Таким образом, ожидается, что авиастроительный блок станет самым мощным в госкорпорации.