• Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля включительно нерабочей с сохранением зарплаты. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса. Глава государства пообещал дополнительные выплаты на детей до трех лет, увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ, кредитные каникулы для граждан и ИП, налоговые каникулы для МСБ. Президент также предложил норму расчета выплат на больничном. Помимо этого, Путин обложил налогом проценты по вкладам свыше 1 млн рублей и объявил о переносе голосования по поправкам к Конституции.

• Режим повышенной готовности и ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве уже привели к закрытию театров, ресторанов, выставочных залов, многих кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов и других предприятий. СМИ подсчитали, сколько теряют уже попавшие под запрет московские бизнесы за один день простоя и сколько потеряют еще работающие, если развитие ситуации пойдет по худшему сценарию и им придется приостановить свою деятельность. Расчет был сделан на основе данных о среднем дневном обороте, в нем учитывается только выручка, которую не получат предприятия.

• Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют значительное падение выдачи кредитных карт в январе — феврале текущего года. Банкиры неофициально признаются, что ужесточили требования к потенциальным заемщикам. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в феврале текущего года выдали населению 732 тыс. кредитных карт с кредитным лимитом 54 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 21%, а объем — на 31%. Средний лимит по кредитке сократился почти на 14% до 73,76 тыс. рублей. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в январе 2020 года фиксировали падение количества выданных год к году кредиток на уровне 4,6%, в феврале — уже на 9,2%.

• Ухудшение макроэкономической ситуации окажет давление на ключевые сегменты лизингового рынка и повлечет его сокращение как минимум на 10% по итогам 2020 года после четырехлетнего роста. Такой прогноз приводится в тематическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2019 году объем нового лизингового бизнеса составил 1,5 трлн рублей (плюс 15%), продемонстрировав снижение темпов прироста по итогам второго года подряд вследствие сокращения объема крупных корпоративных сделок с железнодорожной и авиатехникой. В свою очередь Fitch ухудшило прогнозы для банковского сектора РФ и соседних стран из-за вируса и падения нефтяных цен.