Президент России Владимир Путин предложил ввести на шесть месяцев отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса, а для микропредприятий еще и отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

«Что касается банковских кредитов — компании малого и среднего бизнеса, а также микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам на ближайшие шесть месяцев», — отметил он.

Глава государства поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры для обеспечения устойчивого кредитования реального сектора экономики, включая госгарантии и субсидирование.



Также Путин предложил ввести мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. «Эти меры будут распространены на компании, работающие в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией», — добавил он.