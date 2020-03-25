Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам предложил ввести мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве компаний, пострадавших от распространения коронавируса.

«Предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, нужно защитить от банкротства, в этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов», — объявил президент.

Владимир Путин уточнил, что эти меры будут распространены лишь на компании, которые работают в секторах, наиболее пострадавших от текущей ситуации с распространением COVID-19.