Президент России Владимир Путин предложил рассчитывать больничные, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

«Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года. А затем примем решение с учетом ситуации», — сказал президент.

Владимир Путин назвал несправедливым действующий механизм расчета выплат на больничном. «Сейчас больничный рассчитывается, исходя из стажа работы и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, получают крайне низкие выплаты по больничному листу», — отметил он.