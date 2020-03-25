Президент России Владимир Путин предложил в течение трех месяцев дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей на детей до трех лет. Об этом он заявил в ходе обращения к гражданам в связи с распространением коронавируса.

«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно», — сказал Путин.

По словам президента, такая поддержка важна для семей, где дети сейчас не посещают детский сад, и для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

Также президент поручил правительству форсировать все организационные мероприятия по выплате нового пособия на детей от трех до семи лет, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а уже в июне.