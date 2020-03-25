Экономическое давление из-за распространения коронавируса и снизившихся нефтяных цен является негативным фактором для банков РФ и соседних государств и может стать причиной негативных рейтинговых действий. Об этом сообщает рейтинговое агентство Fitch, которое изменило прогноз для банковского сектора семи из рассматриваемых им восьми рынков региона — России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии — на «негативный». Прогноз для банковского сектора Узбекистана остался «стабильным».

Рейтинги Fitch присвоены 84 банкам в указанных восьми странах.



Уровень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности замедления экономики, специфических факторов, влияющих на национальные экономики и поступление внешнего финансирования (речь идет, например, о нефтяных ценах, поступлении доходов от туризма и денежных переводов), принимаемых властями мер, бизнес-профиля каждого конкретного банка, их подверженности тем или иным рискам и текущих финансовых показателей, следует из сообщения.

Станет ли это давление причиной негативных рейтинговых действий, также будет зависеть от доступности для банков помощи от государства или акционеров (которая является фактором поддержки рейтингов большинства банков в некоторых странах), устойчивости рейтингов конкретных банков на их текущем уровне и от рейтинговой категории. Например, банковские рейтинги категории «B» менее чувствительны к ухудшению финансовых показателей банков, чем рейтинги категорий «BB» и «BBB», дают понять аналитики.

Агентство прогнозирует ослабление качества активов в корпоративных портфелях по всему региону из-за спада экономической активности и высокого уровня долларизации ссуд (последней фактор в меньшей степени актуален для России) с учетом снижения курсов национальных валют. Для ряда рынков, в частности для Украины, Казахстана, Белоруссии и Азербайджана, в значительной степени актуальны проблемы, связанные со старыми кредитами. Риски розничного кредитования также растут по мере «вызревания» портфелей после недавнего быстрого роста: домохозяйства испытывают проблемы из-за потери зарплат и сокращения объема переводов (последняя статья особенно важна для Армении, Грузии и Узбекистана).



Прибыльность снизится из-за ограниченных объемов выдачи новых ссуд, более высокой стоимости риска и давления на маржу, но более умеренный рост или даже сокращение кредитования поможет уравновесить давление на кредитоспособность. Послабления регуляторов в большинстве стран помогут банкам удержать качество активов и показатели капитала в соответствии с национальными правилами учета и снизить риски нарушения регулятивных требований.

Ликвидность, скорее всего, не окажется под давлением благодаря ее солидным запасам, адекватным срокам погашения долгового финансирования и наличию доступных инструментов экстренной поддержки. Депозитная база по всему рассматриваемому региону в основном стабильна, но депозитные ставки, как предполагается, умеренно вырастут на фоне снижения доверия вкладчиков к местным валютам.



«Стабильный» секторальный прогноз для Узбекистана отражает доминирование государственных компаний в кредитных портфелях банков и преобладание государственных кредитных организаций в банковской системе, а также ожидаемое Fitch продолжение поддержки государством этих институтов.