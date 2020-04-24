• Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 апреля, принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 5,5%. ЦБ также допустил дальнейшее снижение ключевой ставки: решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Кроме того, Центробанк скорректировал прогноз по росту российской экономики на 2020—2022 годы, инфляции и ценам на нефть.

• Дефицит федерального бюджета России этого года уже превысил 1 трлн рублей. Согласно данным системы «Электронный бюджет» Минфина, доходы казны на 17 апреля составили почти 5 трлн рублей, а расходы — 6,1 трлн. Так, больше всего средств израсходовано на социальную политику (1,8 трлн рублей), национальную экономику (450 млрд) и здравоохранение (420 млрд). Главным источником доходов стал налог на добычу полезных ископаемых. Благодаря ему бюджет получил почти 1,5 трлн рублей. Второй по сумме вид поступлений — НДС. Он принес в казну 1,1 трлн рублей.

• В «Ростелекоме» нашли способ ускорить подключение банков к Единой биометрической системе (ЕБС) ЦБ с помощью облачного решения для шифрования данных. Более 50 российских банков уже готовы интегрировать облачное решение, которое обеспечивает безопасность данных при их передаче в ЕБС. Разработка «Ростелекома», который выступает оператором системы, получила необходимый сертификат безопасности. Облачная технология в разы дешевле других вариантов и быстрее интегрируется, что позволит пользоваться ею даже небольшим банкам и защищать данные россиян на должном уровне, рассказали в компании.

• Почти половина опрошенных россиян (44%) вынужденно не работает после указа президента РФ о продлении нерабочих дней до 30 апреля, говорится в исследовании аналитиков «Авито Работы». Согласно опросу, 45% респондентов сообщили, что сейчас им выплачивается зарплата в полном размере. В менее радужной ситуации оказался каждый третий (34%): 18% сократили зарплату, а 16% вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск. В Москве и Петербурге о сокращении зарплат говорят 19% и 18% работников соответственно.