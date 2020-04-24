Почти половина опрошенных россиян (44%) вынужденно не работает после указа президента РФ о продлении нерабочих дней до 30 апреля, говорится в исследовании аналитиков «Авито Работы». Согласно опросу, 45% респондентов сообщили, что сейчас им выплачивается зарплата в полном размере. В менее радужной ситуации оказался каждый третий (34%): 18% сократили зарплату, а 16% вынужденно ушли в неоплачиваемый отпуск.

Сотрудникам офлайн-организаций, которым до сих пор разрешено работать в обычном режиме, работодатели продолжают платить зарплату в полном размере (68%). По результатам опроса, 67% сотрудников сохранили зарплату, они продолжают работать офлайн, 65% работников остались при прежней зарплате, сумев перевести работу в онлайн. Лишь 17% из тех, кто временно вынужден не работать, зарплата выплачивается в полном размере. В основном же их отправили в неоплачиваемый отпуск (31%) или сократили (10%).

Отправить сотрудников в оплачиваемый отпуск смогли себе позволить очень немногие работодатели. Только 3% опрошенных работников ответили на этот вопрос положительно. Сотрудники, которые продолжают работать удаленно, сталкиваются с сокращением зарплат (28%), 1% таких людей попали под сокращения.

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Зарплата сохранилась в полном объеме в среднем 45% опрошенных по всей стране. В Москве и Петербурге о сокращении зарплат говорят 19% и 18% работников соответственно. В Сибири и на Дальнем Востоке 26% сообщили, что им сократили зарплаты. На Урале проживают 60% опрошенных, сохранивших зарплату. Москва, Южный и Центральный федеральные округа отличились наибольшим количеством сотрудников, попавших под сокращение (9%, 8% и 8%), а Северо-Западный ФО — неоплачиваемым отпуском. Временно без работы остались респонденты в основном в Центральном и Северокавказском федеральных округах (по 51% в каждом). В Москве и Санкт-Петербурге не работают 45% и 40% жителей соответственно. Меньше всего этот показатель отмечен в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: там сейчас не работает всего четверть респондентов.

Не работают сейчас в основном продавцы и кассиры (10%), повара (6%) и охранники (5%). Это работники организаций, не вошедших в список предприятий, которым разрешено продолжать работу во время карантина. Среди тех, кто продолжает работу в привычном режиме, так как входят в список организаций, которым это разрешено, больше всего медсестер и врачей (8% опрошенных), работников складов (8%), кассиров, продавцов-консультантов (7%) и охранников (5%).