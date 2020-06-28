Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Промсвязьбанк запустил акцию «Будь в форме с ПСБ». Акция предусматривает повышенный кешбэк в размере 5% при оплате кредитной картой товаров и услуг в категориях «красота», «одежда, обувь и аксессуары», «спорт и активный отдых». Акция действует до 31 августа 2020 года. Воспользоваться предложением могут держатели кредитной карты «Двойной кэшбэк» и новые клиенты, оформившие эту карту.

Яринтербанк приступил к выпуску карт национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщили в банке, уточнив, что проект реализован при технологической поддержке процессингового центра «КартСтандарт». Организации, заключившие с Яринтербанком договор на обслуживание карт в рамках зарплатного проекта, теперь могут выпускать для своих работников карту «Мир Классическая». Для юридических лиц банк предлагает корпоративную карту «Мир Бизнес».

Промсвязьбанк запустил акцию для держателей дебетовых карт Mastercard «Твой кэшбэк», «Твой кэшбэк промо» и «В движении». Они смогут получить дополнительные бонусы по программе лояльности за покупки. Накопленные бонусные баллы можно конвертировать в рубли в одно действие в мобильном банке. До конца лета каждому клиенту, который получит карту банка и совершит в течение двух недель по ней покупку на сумму от 1 тысячи рублей, будет начислено на счет 300 кешбэк-баллов, эквивалентных такому же количеству рублей.