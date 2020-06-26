Яринтербанк приступил к выпуску карт национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщили в банке, уточнив, что проект реализован при технологической поддержке процессингового центра «КартСтандарт».

Организации, заключившие с Яринтербанком договор на обслуживание карт в рамках зарплатного проекта, теперь могут выпускать для своих работников карту «Мир Классическая». Для юридических лиц банк предлагает корпоративную карту «Мир Бизнес».

Данные карты можно будет использовать при расчетах за товары и услуги в торгово-сервисных предприятиях, расположенных на всей территории России, в том числе в Крыму. Держателям карт ПС «Мир» будет доступна интернет-система «Яринтербанк-онлайн», сервис «Мобильный банк», снятие наличных денежных средств в банкоматах кредитной организации и сторонних банков без комиссии.

В банке напомнили, что для его зарплатных клиентов действуют льготные предложения по потребительским кредитам.



Держатели карты «Мир Классическая» становятся участниками программы лояльности платежной системы «Мир». Для этого нужно зарегистрироваться в программе на сайте privetmir.ru и совершать покупки по интересующим акциям, оплачивая их картой «Мир». «Вы получите кешбэк за покупки у партнеров программы в течение трех рабочих дней с момента проведения операции по счету карты «Мир». Размер кешбэка можно увидеть в личном кабинете, на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, «Мир»!», — отмечается в релизе.

