В программе лояльности Эс-Би-Ай Банка «Круги» появился раздел «Кэшбэк за товары в чеке», в котором собраны акции на продукты повседневного спроса. За их покупку в любых розничных магазинах пользователи могут получать повышенный кэшбэк до 15%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Уточняется, что новый функционал стал доступен благодаря внедрению финтех-решения от производителей LOEE, разработанной компанией-резидентом фонда «Сколково» Cashoff.



«Для получения повышенного кэшбэка пользователю достаточно отсканировать чек в мобильном приложении «Свой круг». Единственное условие — расплачиваться за покупки необходимо картой Эс-Би-Ай Банка. Кэшбэк начисляется в виде рублей, которыми можно оплачивать покупки частично или целиком. LOEE обеспечивает доступ новых компаний-производителей и брендов на платформу «Свой круг», помогая взаимодействовать с клиентами напрямую и четко таргетировать предложения», — говорится в релизе.

С интеграцией решения по товарному кэшбэку в мобильное приложение «Свой круг» клиентам Эс-Би-Ай Банка стали доступны акционные предложения от партнеров Cashoff, например 10% кэшбэка на продукцию бренда «Сибирская коллекция» или на фермерские продукты от бренда «Село Зеленое»; кэшбэк до 10 тыс. рублей на премиальную сантехнику Grohe и еще более 100 товаров.

В банке добавили, что «Кэшбэк за товары в чеке» дополнил уже существующую систему лояльности «Круги». Пользуясь ей, клиенты могут выбирать, помимо товаров в чеке, также интересующие категории, например «Авто и АЗС», «Путешествия», «Развлечения / Театр и кино / Видеоигры» или «Рестораны и фастфуд». В выбранных категориях действует повышенный кэшбэк до 15%. А при выборе товаров и услуг от партнеров банка клиенты могут вернуть до 20% от стоимости. Бонусы копятся на общий семейный счет и могут быть потрачены любым членом семьи, что делает семейные траты более выгодными.