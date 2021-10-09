МТС Банк в рамках акции предлагает клиентам — участникам программы «МТС Cashback» до 21 декабря 2021 года в приложении обменять накопленный кэшбэк на мили «Аэрофлот Бонус» и наоборот. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Для обмена нужно убедиться, что вы являетесь участником обеих программ: «МТС Cashback» и «Аэрофлот Бонус». Обмен осуществляется на сайте программы или в приложении «МТС Cashback», в разделах «Обмен баллов» и «Вывод кэшбэка», — говорится в релизе.

Как уточняют в финучреждении, держатели дебетовых и кредитных карт «МТС Cashback» получают до 25% кэшбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис «МТС Cashback», 5% кэшбэка — в магазинах одежды и детских товаров, а также за любые покупки в кафе и ресторанах, доставку в супермаркетах, 1% кэшбэка — за оплату товаров и услуг в остальных категориях.

Также МТС Банк начисляет 1% кэшбэка за уплату в мобильном приложении налоговых сборов, штрафов и оплату ЖКУ.

При обмене миль на кэшбэк проводятся следующие расчеты: каждые три мили могут быть переведены в одну единицу кэшбэка МТС. Минимальный обмен и шаг — 150 миль.

Самые популярные кредитные карты с cashback

Самые популярные кредитные карты с cashback

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Cashback
Карта возможностей
ВТБ
от 14,9% до 110 до 1,5%
Лиц.№ 1000
Cash Back
Ситибанк
от 7% до 50 до 10%
Лиц.№ 2557
МТС Деньги Weekend
МТС Банк
от 24,9% до 51 до 8%
Лиц.№ 2268
Универсальная
Азиатско-Тихоокеанский Банк
от 10% до 120 до 10%
Лиц.№ 1810
Zero
МТС Банк
10% до 1100 до 8%
Лиц.№ 2268
Смотреть все кредитки с кэшбэком

Для обмена миль на кешбэк нужно:

  • зайти в сервис «МТС Cashback»;
  • в разделе «Обмен баллов» указать необходимое для обмена количество миль;
  • указать номер карты участника программы «Аэрофлот Бонуc»;
  • ввести полученный код из СМС.

Курс обмена кэшбэка на мили: каждые три единицы кешбэка МТС могут быть переведены в одну милю. Минимальный обмен и шаг — 150 единиц кешбэка.

Для обмена кешбэка на мили нужно:

  • зайти в сервис «МТС Cashback»;
  • в разделе «Обмен баллов» указать необходимое для обмена количество кешбэка;
  • перейти на сайт «Аэрофлот Бонуc» для авторизации;
  • ввести полученный код из СМС.
    Самые популярные дебетовые карты с cash back

    Самые популярные дебетовые карты с cash back

    Выбор пользователей Банки.ру
    Название Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
    Польза
    Хоум Кредит Банк
    		0 до 30%
    Лиц.№ 316
    Мультикарта
    ВТБ
    		0 до 1,5%
    Лиц.№ 1000
    Кэшбэк карта
    Райффайзенбанк
    		0 1,5%
    Лиц.№ 3292
    Мультикарта для пенсионеров
    ВТБ
    		0 до 10%
    Лиц.№ 1000
    Мультикарта Тройка
    ВТБ
    		0 до 1,5%
    Лиц.№ 1000
    Смотреть все карты с кэшбэком