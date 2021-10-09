МТС Банк в рамках акции предлагает клиентам — участникам программы «МТС Cashback» до 21 декабря 2021 года в приложении обменять накопленный кэшбэк на мили «Аэрофлот Бонус» и наоборот. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Для обмена нужно убедиться, что вы являетесь участником обеих программ: «МТС Cashback» и «Аэрофлот Бонус». Обмен осуществляется на сайте программы или в приложении «МТС Cashback», в разделах «Обмен баллов» и «Вывод кэшбэка», — говорится в релизе.
Как уточняют в финучреждении, держатели дебетовых и кредитных карт «МТС Cashback» получают до 25% кэшбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис «МТС Cashback», 5% кэшбэка — в магазинах одежды и детских товаров, а также за любые покупки в кафе и ресторанах, доставку в супермаркетах, 1% кэшбэка — за оплату товаров и услуг в остальных категориях.
Также МТС Банк начисляет 1% кэшбэка за уплату в мобильном приложении налоговых сборов, штрафов и оплату ЖКУ.
При обмене миль на кэшбэк проводятся следующие расчеты: каждые три мили могут быть переведены в одну единицу кэшбэка МТС. Минимальный обмен и шаг — 150 миль.
Самые популярные кредитные карты с cashback
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Cashback
|от 14,9%
|до 110
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000
|от 7%
|до 50
|до 10%
|
Лиц.№ 2557
|от 24,9%
|до 51
|до 8%
|
Лиц.№ 2268
|от 10%
|до 120
|до 10%
|
Лиц.№ 1810
|10%
|до 1100
|до 8%
|
Лиц.№ 2268
Для обмена миль на кешбэк нужно:
- зайти в сервис «МТС Cashback»;
- в разделе «Обмен баллов» указать необходимое для обмена количество миль;
- указать номер карты участника программы «Аэрофлот Бонуc»;
- ввести полученный код из СМС.
Курс обмена кэшбэка на мили: каждые три единицы кешбэка МТС могут быть переведены в одну милю. Минимальный обмен и шаг — 150 единиц кешбэка.
Для обмена кешбэка на мили нужно:
- зайти в сервис «МТС Cashback»;
- в разделе «Обмен баллов» указать необходимое для обмена количество кешбэка;
- перейти на сайт «Аэрофлот Бонуc» для авторизации;
- ввести полученный код из СМС.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000
|0
|1,5%
|
Лиц.№ 3292
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000