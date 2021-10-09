МТС Банк в рамках акции предлагает клиентам — участникам программы «МТС Cashback» до 21 декабря 2021 года в приложении обменять накопленный кэшбэк на мили «Аэрофлот Бонус» и наоборот. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Для обмена нужно убедиться, что вы являетесь участником обеих программ: «МТС Cashback» и «Аэрофлот Бонус». Обмен осуществляется на сайте программы или в приложении «МТС Cashback», в разделах «Обмен баллов» и «Вывод кэшбэка», — говорится в релизе.

Как уточняют в финучреждении, держатели дебетовых и кредитных карт «МТС Cashback» получают до 25% кэшбэка при оплате онлайн-покупок в магазинах партнеров через сервис «МТС Cashback», 5% кэшбэка — в магазинах одежды и детских товаров, а также за любые покупки в кафе и ресторанах, доставку в супермаркетах, 1% кэшбэка — за оплату товаров и услуг в остальных категориях.

Также МТС Банк начисляет 1% кэшбэка за уплату в мобильном приложении налоговых сборов, штрафов и оплату ЖКУ.

При обмене миль на кэшбэк проводятся следующие расчеты: каждые три мили могут быть переведены в одну единицу кэшбэка МТС. Минимальный обмен и шаг — 150 миль.

Для обмена миль на кешбэк нужно:

зайти в сервис «МТС Cashback»;

в разделе «Обмен баллов» указать необходимое для обмена количество миль;

указать номер карты участника программы «Аэрофлот Бонуc»;

ввести полученный код из СМС.

Курс обмена кэшбэка на мили: каждые три единицы кешбэка МТС могут быть переведены в одну милю. Минимальный обмен и шаг — 150 единиц кешбэка.

Для обмена кешбэка на мили нужно: