В сентябре чистая прибыль российских банков упала впервые с июня, оказавшись почти на 20% ниже результата августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные на основе 101-й формы отчетности, уточнив, что количество прибыльных банков за месяц также уменьшилось, а отдельные крупные игроки показали резкое снижение прибыли.

Отмечается, что самое масштабное падение из топ-5 показал Газпромбанк: его доналоговая прибыль сократилась с 36,1 млрд рублей в августе до 5,8 млрд рублей в сентябре (в 6,2 раза). Резко упала прибыль и у Тинькофф Банка (с 12,75 млрд до 3,7 млрд рублей, в 3,4 раза), а также у Совкомбанка (с 9,5 млрд рублей до 698,1 млн рублей, в 13,6 раза). Среди топ-20 по размеру игроков прибыль также резко упала у Банка ДОМ.РФ — почти в шесть раз до 707 млн рублей, у СМП Банка — в 9,1 раза до 198,7 млн рублей.

Обычно в сентябре наблюдается восстановление деловой активности и рост ключевых показателей банковского сектора, в том числе прибыли. Так, по данным ЦБ, в сентябре 2020 года банки заработали около 200 млрд рублей, что лучше результата августа почти на 16% (172 млрд рублей). Но в этом году ситуация обратная. Чистая прибыль сектора в сентябре 2021 года составила 196 млрд рублей, что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд рублей).

В Газпромбанке резкое падение прибыли связали «прежде всего с высоким разовым доходом, полученным в августе». В Совкомбанке падение связано с единовременной переоценкой портфеля ценных бумаг банка, пояснил первый зампред правления Сергей Хотимский: «Мы предвидели эту ситуацию и поэтому еще в первом полугодии значительно сократили долю ценных бумаг в структуре активов. Сентябрьская переоценка не оказала существенного влияния на финансовые результаты банка в третьем квартале». В СМП Банке говорят о «крупных налоговых выплатах и авансовых платежах». В ДОМ.РФ сообщили, что в августе в отчетности «отражены операции, которые привели к дополнительной прибыли банка».

По мнению управляющего директора отдела валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, результаты Газпромбанка объясняются опережающим ростом расходов: «Значимым фактором мог быть рост стоимости фондирования, характерный для всего сектора». По его словам, другим существенным фактором стала переоценка ценных бумаг, «положительные величины которой устойчиво поддерживали финансовый результат в предыдущие месяцы».

У Тинькофф Банка, отметил Беликов, замедление динамики финансового результата в сентябре может также отражать характерный для всего рынка рост стоимости фондирования, особенно с учетом преобладания в ресурсной базе привлеченных средств населения. Также, добавил эксперт, в сентябре «имело место небольшое дорезервирование по кредитному портфелю, тогда как на протяжении нескольких предшествовавших месяцев величина резервов была стабильна».