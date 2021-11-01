Крупнейшие банки стали запускать льготную экоипотеку: разрабатывают такой продукт в СберБанке и Газпромбанке, а рассматривают такую возможность — в Альфа-Банке, ПСБ, Банке ДОМ.РФ и Росбанке, пишут «Известия» . Первым льготную «зеленую» ипотеку запустил ВТБ в сентябре 2021 года. Банк предложил дисконт до 1,6 п. п. к базовой ипотечной ставке при покупке клиентами недвижимости в новых домах с классом энергоэффективности «А++».

В Альфа-Банке заявили, что оценивают возможности по введению «зеленой» ипотеки и других продуктов устойчивого развития. В Банке ДОМ.РФ считают, что реализация такой программы возможна только после утверждения общих стандартов «зеленого» строительства, которые сейчас разрабатываются. Изучает такую возможность также ПСБ, в Росбанке согласны, что господдержка может стать ключевым драйвером развития проекта и стимулом к появлению новых объектов и развитию инфраструктуры.

В целом «зеленая» недвижимость обязана иметь высочайший класс энергоэффективности, системы очистки, рециркуляции и рекуперации воды (то есть возврата тепловой энергии из отработанной жидкости), пояснил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. Председатель правления банка «Зенит» Наталья Тутова не ожидает значительного роста спроса на экоипотеку в ближайшее время, так как на рынке пока немного подобных предложений от застройщиков и критерии для такого жилья еще не определены.

В случае запуска льготной программы для экоипотеки ставки по ней могут быть снижены до 2—4 п. п. при нынешнем значении ключевой, считает генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Существующие предложения банков с льготными ставками нивелируются более высокой стоимостью «зеленого» жилья, отметил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он пояснил, что строительство многоэтажек с высоким уровнем энергоэффективности обходится как минимум на 5—7% дороже, а цена частных домов будет выше на 10—15%. По мнению эксперта, этот сегмент будет активно развиваться, особенно среди торгующихся на бирже застройщиков, так как с переходом на экологическое строительство их бумаги станут интересны многомиллиардным западным «зеленым» фондам. Как считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова, в ближайшее время только крупные банки будут разрабатывать такое направление кредитования из-за их вовлеченности в экологическую повестку, наличия ресурсов для определения критериев «зеленой» недвижимости и возможности получения субсидий от государства.