На сайте Банка России создан подраздел финансирования устойчивого развития , сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ подчеркивают, что вопросы экологического развития и борьбы с климатическими изменениями в последние годы стали объектом его внимания. «Регулятор ставит перед собой задачи по созданию условий для развития рынка «зеленых» финансовых инструментов и адаптации участников финансового рынка к климатическим рискам. Для этого в составе профильной рабочей группы сформированы экспертные площадки, которые занимаются разработкой предложений по разным направлениям устойчивого развития и реализацией проектов», — поясняется в сообщении . В материалах на странице подраздела в качестве примеров «зеленых» фининструментов указаны «зеленая» ипотека, «зеленые» облигации, «зеленые» кредиты.



В созданном подразделе размещены актуальные материалы по устойчивому развитию, документы Банка России по ответственному финансированию и инвестированию для институциональных инвесторов, публичных и иных компаний, а в дальнейшем будут представлены результаты деятельности рабочей группы.

Ася ШАЛИМОВА

