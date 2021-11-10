Хоум Кредит Банк объявил об акции по карте рассрочки «Свобода»: при оплате покупок с 10 ноября по 12 декабря в магазинах «Связной», «Кари», «Спортмастер», «Л'этуаль» держатели карты получат рассрочку на десять месяцев. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке уточнили, что картой «Свобода» можно оплачивать покупки в рассрочку без процентов и переплат у партнеров Хоум Кредит Банка. С кредитным учреждением сотрудничают больше 130 тыс. магазинов в разных категориях: электроника, одежда и обувь, мебель, путешествия, ювелирные украшения и многое другое.

Стандартный льготный период по карте «Свобода» составляет до 51 дня.

Самые выгодные кредитные карты с рассрочкой

Самые выгодные кредитные карты с рассрочкой

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Годовое обслуживание, ₽ Cashback
Urban Card
Кредит Европа Банк
от 0% 0 нет
Лиц.№ 3311
Travelpass
Кредит Европа Банк
от 0% 0 - 10 800 нет
Лиц.№ 3311
METRO
Кредит Европа Банк
до 39% 0 нет
Лиц.№ 3311
Халва
Совкомбанк
от 0% 0 нет
Лиц.№ 963
Card Credit Plus
Кредит Европа Банк
от 0% 0 нет
Лиц.№ 3311
Смотреть все карты рассрочки