Хоум Кредит Банк объявил об акции по карте рассрочки «Свобода»: при оплате покупок с 10 ноября по 12 декабря в магазинах «Связной», «Кари», «Спортмастер», «Л'этуаль» держатели карты получат рассрочку на десять месяцев. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке уточнили, что картой «Свобода» можно оплачивать покупки в рассрочку без процентов и переплат у партнеров Хоум Кредит Банка. С кредитным учреждением сотрудничают больше 130 тыс. магазинов в разных категориях: электроника, одежда и обувь, мебель, путешествия, ювелирные украшения и многое другое.

Стандартный льготный период по карте «Свобода» составляет до 51 дня.