Изменения по картам за неделю: новогодние акции и предложения

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



СберБанк в рамках программы лояльности «СберСпасибо» запустил ряд традиционных акций к Новому году. В «СберМаркете» до 29 декабря клиенты получат до 1 тыс. бонусов за первую покупку и 200 бонусов за все последующие заказы на сумму от 4 тыс. рублей по карте СберБанка и промокоду NY2022 на сайте или в мобильном приложении «СберМаркета». До 31 декабря можно получить 7% бонусами при покупках по карте СберБанка на сумму от 4 тыс. рублей в гипермаркетах сети «Карусель». До 8 января при покупках в розничных магазинах «Бронницкий ювелир» или на его сайте клиентам вернется до 15% бонусами. До 9 января в обмен на 299 бонусов можно оформить подписку «СберПрайм» на шесть месяцев. До 13 января за оплату покупок картами «СберСпасибо» в сети магазинов BAON клиентам будет начислено до 7% от потраченной суммы бонусами. В «СберМегаМаркете» в обмен на 1 тыс. бонусов от «СберСпасибо» до 15 января можно получить купон со скидкой 1,5 тыс. рублей при последующей покупке на маркетплейсе от 3 тыс. рублей или со скидкой 1 тыс. рублей при покупке от 2 тыс. рублей. До 15 января включительно при покупках по картам СберБанка в сервисе «ЛитРес» клиенты получат 15% бонусами от суммы покупки, три книги из новогодней подборки на выбор в подарок и скидку 25% на весь каталог электронных и аудиокниг. До 31 января можно получить 10% бонусами при первой покупке по карте СберБанка на сумму от 2 тыс. рублей в интернет-бутике Nespresso. До 31 января можно обменять 149 бонусов на промокод и принять участие в розыгрыше 1 млрд рублей и других призов от «Столото».

Фора-Банк совместно с курортом Красная Поляна предлагает при покупке зимнего предложения «Катай и отдыхай. Ски-пасс в подарок» и оплате его дебетовой или кредитной картой Visa Фора-Банка кэшбэк 9% от стоимости тура. Предложение действует до 30 марта 2022 года и включает в себя: проживание в отелях курорта Красная Поляна «4 звезды» и «5 звезд» и в апартаментах «Премиум»; завтраки «шведский стол»; спа в отеле; ски-пасс на дневное катание на всех открытых трассах и канатных дорогах во все дни проживания на каждого взрослого гостя, проживающего в номере. Бронировать можно даты с декабря 2021 года по 30 марта 2022-го. Кэшбэк начисляется на первую покупку, оплаченную картой Фора-Банк с кэшбэком Visa на официальном сайте курорта, при условии 100-процентной оплаты. Действует только на тариф «Яркие осенние каникулы», не суммируется с другими скидками партнера.

Московский Кредитный Банк вернет 10% баллами от суммы операций за оплату услуг ЖКХ владельцам пенсионной карты «Мудрость» в рамках акции «Оплата ЖКХ с выгодой 10%». Она продлится по 15 января 2022 года и будет доступна новым и действующим клиентам, которые зарегистрированы в программе лояльности «МКБ Бонус». Баллы начисляются дополнительно к накопленным баллам по обычной программе лояльности банка. Зачисление на бонусный счет клиента произойдет до 30 января. Максимальная сумма возмещения — 1 тыс. баллов за весь период акции. Клиент может конвертировать их по ставке 1 балл равен 1 рублю.

ЮниКредит Банк предлагает своим клиентам за покупки по дебетовым картам получать мили программы лояльности «Аэрофлот Бонус»: одну милю за каждый кэшбэк-рубль. По картам Prime можно получить кэшбэк за покупки в размере до 10%, по картам Extra — до 5% с опцией «Кэшбэк на всё» и до 7% с опцией «Умный кэшбэк», по картам Cash&Back — до 10% с опцией «Авто и транспорт», до 5% с опцией «Умный кэшбэк» и до 2% с опцией «Кэшбэк на всё». Программа лояльности позволяет использовать накопленные мили для покупки авиабилетов, повышения класса обслуживания, приобретения товаров и услуг партнеров программы. Для получения кэшбэка рублями нужно изменить настройки в разделе «Ваши бонусы» в Mobile.UniCredit. Накопленные мили при этом сохранятся.

ВТБ совместно с магазином «ЦУМ» (Москва) и платежной системой Mastercard запускает кобрендовые цифровые дебетовые карты «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange» и «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black». Обладатели цифровых карт «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black» смогут получать кэшбэк в размере до 25% от суммы покупок в ЦУМе и магазине «ДЛТ» (Санкт-Петербург) и 3% за остальные покупки, а также доступ к услугам «ВТБ Private Banking». Карта бесплатна на один год для владельцев карт лояльности «ЦУМ Black» или пакета «Прайм+» на льготных условиях. Держателям карты «ЦУМ Orange» начисляется кэшбэк в размере до 15% от суммы покупок в ЦУМе и 1% за остальные траты, предоставляется доступ к преимуществам и услугам пакета ВТБ «Привилегия Мультикарта». Кобрендовая карта «ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange» бесплатна на один год для держателей карты лояльности «ЦУМ Orange» или «ЦУМ Black». Потратить накопленный кэшбэк можно в онлайн- и офлайн-магазинах ЦУМ и ДЛТ, в том числе полностью оплатить им все покупки, при этом 1 бонусный рубль приравнивается к 1 рублю. Указанные карты можно оформить в мобильном приложении «ВТБ Онлайн», специальном корнере ВТБ в ЦУМе и ДЛТ, а также в премиальных офисах банка.

Банк «Русский Стандарт» запустил для своих клиентов отправку переводов на карты платежной системы Union Pay в интернет- и мобильном банках. Новый сервис доступен держателям карт любых банков-эмитентов и любых платежных систем на сайтах «Русского Стандарта» и RS Express. Для оформления перевода в интернет-банке и мобильном приложении достаточно выбрать счет, с которого планируется списание, ввести номер карты получателя, необходимую сумму и подтвердить перевод. Фиксированная комиссия за отправку средств на карты Union Pay составляет 1,5%. Минимальный размер за одну операцию в зависимости от валюты счета будет 249 рублей, 4 доллара или 3 евро. Минимальная сумма перевода — 1 500 рублей.

Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса. Она выпускается прямо в смартфоне, ее можно оформить всего за пару минут, привязать к Apple Pay или Google Pay и сразу оплачивать бизнес-расходы, в том числе снимать наличные. До 31 декабря 2021 года первые 500 клиентов, которые используют цифровую карту для оплаты покупок в офлайн-магазинах на сумму от 10 тыс. рублей, получат кэшбэк 1 тыс. рублей. Кроме того, предприниматели получают кэшбэк 5% и до 538 тыс. рублей в виде бонусов от партнеров на развитие бизнеса. Карту можно заказать в мобильном приложении банка.

Международная платежная система Visa и РЖД запустили сервис по «оплате лицом» в вагонах-бистро высокоскоростных поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом. Для подключения к сервису пассажиру поезда «Сапсан» достаточно установить приложение Ovision на смартфон (доступны версии для iOS и Android) и пройти простую процедуру регистрации: ввести номер телефона и сохранить биометрические данные лица, сделав несколько фотографий. Для совершения покупки нужно сохранить в приложении свою карту любой платежной системы и банка-эмитента. При «оплате лицом» по карте Visa клиентам предоставляется скидка на заказ 20%.