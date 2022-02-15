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МИнБанк повысил ставки по вкладам

15.02.2022 13:14
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3 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Московский Индустриальный Банк

Московский Индустриальный Банк с 15 февраля повышает процентные ставки по депозитам физлиц.

Как уточняется в сообщении банка, лидером по доходности среди его среднесрочных вкладов является акционный депозит «Выгодный старт», который оформляется на 250 дней. Срок вклада разделен на три процентных периода, для каждого из которых устанавливается отдельная процентная ставка: 11% годовых за первые 50 дней, 9% годовых за второй такой же период и 7,5% годовых за период со 101-го дня до конца срока. Эффективная ставка по депозиту «Выгодный старт» составляет 8,5% годовых.

Максимальная ставка по розничному вкладу «Классический» из стандартной линейки установлена на уровне 8,8% годовых. Доходность зависит от суммы и срока размещения денежных средств. «Классический» оформляется на срок от 122 до 1 098 дней в сумме от 30 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Вклад «Накопительный» можно открыть на срок от 91 до 730 дней в сумме от 10 тыс. рублей. Процентные ставки составляют 7,5—7,6% годовых в зависимости от срока размещения (эффективная ставка с учетом капитализации процентов — 7,55—8,18%). Предусмотрена возможность пополнения счета, но частичное снятие денежных средств не допускается (за исключением начисленных процентов по вкладу).

Депозит «Универсальный кошелек» с возможностью пополнения и проведения расходных операций оформляется на срок от 91 до 730 дней в сумме от 10 тыс. рублей (для пенсионеров или ветеранов — от 1 тыс. рублей). Максимальная ставка теперь составляет 7,1% годовых (эффективная ставка — до 7,6%).

Ставка по вкладу «Финансовая независимость» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 7,3% годовых (эффективная ставка — до 7,83%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей, а при неснижаемом остатке от 300 тыс. рублей — 7,2% (эффективная ставка — до 7,72%).

«Новые ставки распространяются как на действующих, так и на новых клиентов банка», — указано в релизе.

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Название Ставка, % Мин. сумма, ₽ Мин. срок, дней
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Лиц.№ 429
от 8.5% от 50000 91
Лиц.№ 2304
9.7% от 10000 367
Лиц.№ 705
от 9% от 50000 365
Лиц.№ 2272
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Комментарии

3
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sergg65
sergg65
15.02.2022 13:25
<p>Выгодный старт был у сборной России по биатлону . Остальное как в МИнБанке ... </p>
<p>
Новые ставки распространяются как на действующих, так и на новых клиентов банка», — указано в релизе.
</p>
<p></p>
4
misha2021
15.02.2022 14:13
<p>Хватит кота мучить... 11 и баста!!!! </p>
0
vovan-voloda
vovan-voloda
15.02.2022 15:54
<p>Тут уже официально признана инфляция под 9.5 годовых а эти банковские коты ждут бабки под 7.5 годовых.. С таких давно уже 25 годовых загнали... </p>
0

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