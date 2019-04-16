Народный Доверительный Банк повысил ставки по вкладам в рублях на 1 процентный пункт.

Доходность депозита «Копилка» составит 6,5—7,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Комфортный» открывается под 6—7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Срок депозитов — 91, 181 и 360 дней.

«Рантье» (на 181 и 360 дней) привлекается под 6,75—7,25% годовых. Минимальная сумма всех вкладов составляет 10 тыс. рублей.

«Максимальный доход» (от 1 млн рублей на 360 дней) открывается под 7,5% годовых. По вкладам «Рантье» и «Максимальный доход» проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех депозитов, кроме «Копилки».