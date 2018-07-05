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АО «Народный доверительный банк» — относительно небольшой по размеру активов столичный банк, ориентированный на обслуживание коммерческих предприятий, операции на долговом и межбанковском рынках. Основным источником фондирования в настоящее время выступают собственные выпущенные векселя. Отличается почти полным отсутствием срочных пассивов физических лиц. Контролируется членами совета директоров.

Банк зарегистрирован в июне 1993 года в Москве как ЗАО «КБ «Народный доверительный банк» («Вербанк»). Учредителями Вербанка выступили крупнейшие кредитные организации, такие как Внешэкономбанк СССР, Внешторгбанк РФ, Международная финансовая компания, а также физические лица, в числе которых сотрудники Внешэкономбанка СССР. В апреле 1997 года банк был преобразован (протокол от апреля 1996 года) в ОАО «Народный доверительный банк» (ОАО «Вербанк»), а в ноябре 2012 года зарегистрировано сокращенное наименование — ОАО «НДБ». В ноябре 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО. В марте 2005 года кредитная организация стала участником системы страхования вкладов.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров и советник правления Александр Илькевич (16,62%), члены совета директоров Эдуард Апсит и Алексей Любинский (по 16,62% у каждого), Сергей Лебедев (12,92%), Константин Тиванов (9,90%), Юрий Тиванов (9,75%), Алексей Шевченко (5,86%) и Дмитрий Иванов (1,51%). Оставшаяся часть в 10,2% распределена между акционерами-миноритариями.

Сеть продаж банка сконцентрирована в Москве и представлена головным и одним дополнительными офисами. Стоит отметить, что год назад в сеть банка входили еще один дополнительный офис и восемь операционных касс вне кассового узла. Сеть банкоматов не развита. Среднесписочная численность персонала на начало 2016 года, согласно МСФО, составляла 74 человека.

В части кредитования банк преимущественно ориентирован на работу с физическими лицами. В расчетно-кассовом обслуживании основными клиентами банка, согласно отчетности по МСФО, являются юридические лица из сферы торговли, строительства и транспорта. В числе клиентов фининститута в различные периоды были замечены ООО «Инжгрупсервис», ЗАО НКА «ПБК», ООО «Конкурент», ОАО «Хлебкомплект-сервис», АНО «Экономическая летопись», АНО «Издательский центр», ООО «Фасиликом», ООО «Управдом».

В целом юридическим лицам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, банковские гарантии, операции с ценными бумагами, сейфовые ячейки, услуги депозитария, размещение средств на депозиты, кредитование, корпоративные карты и зарплатные проекты, дистанционное обслуживание по системе «Банк — Клиент».

Частным лицам доступны линейка вкладов, денежные переводы (Contact, «Лидер»), потребительские кредиты (под залог недвижимости, автотранспорта, поручительств, ценных бумаг и другого имущества) и кредиты под залог недвижимости (жилой или коммерческой), сейфовые ячейки, банковские карты (MasterCard Int, Visa Int).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 9,8% (или 307,3 млн рублей), составив 2,8 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств, привлеченных банком за счет размещения собственных ценных бумаг, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей совокупного кредитного портфеля и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 50,3% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 14,2% до 13,7%, при этом их номинальный объем сократился на 58,3 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 25,8% до 50,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 612,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• доля собственных выпущенных ценных бумаг в пассивах сократилась c 40,1% до 13,9%, при этом их номинальный объем сократился на 864 млн рублей.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 389 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 5,3% (или 21,9 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 13,8% и 86,2% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 36,81% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью высоколиквидных активов, которая на отчетную дату формирует 83,3% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 12,9% и 87,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 13,1% до 7,5%, при этом их номинальный объем сократился на 200,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 5,3% до 5,7%, при этом их номинальный объем сократился на 4,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в виде выданных межбанковских кредитов;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 78,7% до 83,3%, при этом их номинальный объем сократился на 111,9 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 1,3% до 1,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 6 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 1,6% до 1,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,5 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 210,9 млн рублей. С начала года его объем сократился на 200,8 млн рублей (или 48,8%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 51,5%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 90%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 31,4% до 20,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 53,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 106,5 млн рублей (50,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация на текущий момент не проявляет активности. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 9,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,6 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 22,2 млн рублей.

Совет директоров: Александр Илькевич (председатель), Эдуард Апсит, Юрий Тиванов, Николай Кротов, Алексей Любинский.

Правление: Алексей Шевченко (и. о. председателя), Юлия Горшкова, Юрий Твердохлеб, Андрей Силонов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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