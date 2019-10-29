Народный Доверительный Банк снизил ставки по рублевым вкладам. «Комфортный» открывается под 5,5—6,3% годовых (ранее — под 5,5—6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Копилка» составит 6—6,3% годовых (ранее — 6—7%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Срок депозитов — 91, 181 и 360 дней.

«Рантье» (на 181 и 360 дней) оформляется под 6—6,3% годовых (вместо 6,25—6,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей.

«Максимальный доход» (от 1 млн рублей на 360 дней) открывается под 6,3% годовых (вместо 7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

По вкладам «Рантье» и «Максимальный доход» возможны расходные операции.

Пополнять можно все депозиты, за исключением «Копилки».