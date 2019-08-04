Тольяттихимбанк снизил депозитные ставки.

Депозит «Золотая рыбка» (от 10 тыс. рублей на 91 день) открывается под 5,4% (вместо 6%), а «Мультивалютный» (от 100 тыс. рублей или эквивалент в долларах и евро на 367 дней) — под 6,6% в рублях (прежде — под 7%), под 1,7% в долларах (ранее — под 2,3%) и под 0,01% годовых в евро (прежде — под 1%).

«Сберегательный» (от 50 тыс. рублей на два года) привлекается под 6,6% (вместо 6,7%), а «Копилка» (от 30 тыс. рублей, 500 долларов, евро, фунтов стерлингов на один год) — под 6% в рублях (до этого — под 7%), под 1,7% в долларах (вместо 2,3%) и под 0,01% годовых в евро и фунтах стерлингов (прежде — под 1%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

Доходность вкладов «Благополучие» и «Рантье» (от 10 тыс. рублей на 181 день) составит 5,9% годовых (ранее — 6,5%).

По вкладу «Благополучие» проценты выплачиваются в конце срока, а по «Рантье» — ежемесячно.

«Капитал» (от 30 тыс. рублей на один год) открывается под 6% годовых (вместо 7%). Проценты ежемесячно капитализируются.

По вкладу «Срочный» (на 91, 181 день, один и два года) в долларах процентные ставки составят 1,5—1,8% (ранее — 1,5—2,3%), в евро и фунтах стерлингов — 0,01% годовых (вместо 0,3—1,2%). Минимальная сумма для сроков 91, 181 день и один год составляет 300 долларов, евро, фунтов стерлингов, а на два года — 1 тыс. долларов, евро, фунтов стерлингов. Проценты по вкладам на 91 день выплачиваются в конце срока, а по вкладам на 181 день, один и два года — ежеквартально и могут капитализироваться.

Доходность депозита «Пенсионный-Забота» (от 30 тыс. рублей на один год) составит 6% годовых (прежде — 7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Благополучие», «Копилка» и «Мультивалютный».