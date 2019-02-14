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Мультивалютный

Тольяттихимбанк,

Тольяттихимбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
7 036
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 100 000 ₽ 7
367 дней
от 1 700 $ 2,3
367 дней
от 1 400 € 1

минимальная сумма вклада - 100 000 рублей или эквивалент в долларах/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
Особые условия
  • вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро;
  • безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

суммами не менее эквивалента 100 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 1 городе России
6 322
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Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 5
Банкоматы 39
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Телефоны
(8482) 71-81-71

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