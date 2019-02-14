Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный Особые условия вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро;

безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма суммами не менее эквивалента 100 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 04.02.2019 11:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.