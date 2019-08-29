Компания Markswebb составила рейтинг лучших интернет-банков для частных лиц в России. На первой строчке оказался Тинькофф Банк.

Банки ранжированы у Markswebb отдельно в сегментах Daily Banking (эффективным здесь считается банк, в котором клиент может наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте) и Digital Office (оценивается возможность решать задачи, требующие обращения в физические каналы обслуживания: офис банка или контактный центр).

Так, лучшие в сегменте Daily Banking по версии Markswebb — Тинькофф Банк, «Левобережный», «Ак Барс», «Уралсиб», а также разделившие пятое и шестое места Райффайзенбанк с Почта Банком. Топ-пятерка в сегменте Digital Office — «Тинькофф», «Левобережный», Промсвязьбанк, «Ак Барс», Сбербанк.

Авторы исследования считают, что ежедневные задачи клиентов по управлению деньгами большинство банков решают на должном уровне, обозначен некий потолок в развитии по этому направлению. Рынок не стоит на месте и развивается, больше в сторону платежей, идет борьба за платежную лояльность клиента.

«Два способа победить Сбербанк, не расширяя число провайдеров в каталоге, — общая форма оплаты ЖКУ с поиском организаций по ИНН и интеграция с ГИС ЖКХ», — указывают в Markswebb. Также там считают, что автоплатежи по выставленному счету — якорь для клиентов, которые доверяют банку автоматическую обработку своих счетов. Персонализация платежей — способ улучшить опыт аудитории пользователей, которые не готовы тратить время на дополнительные настройки в виде создания шаблонов, автоплатежей, подписок. Анализ доходов поможет показать клиентам их выгоду. Интересной стратегией может стать анализ средств с рекомендациями о том, как их распределить лучшим образом. Пользователям мобильного банка, которые не помнят логин и пароль от интернет-банка, облегчит вход в сервис QR-код или подтверждение по кнопке из приложения, рассуждают эксперты.

Более значительно интернет-банкинг продвигается в направлении полноценного дистанционного обслуживания (концепция цифрового офиса): удаленная регистрация, подключение услуг и оформление продуктов через онлайн-банк стали обязательным минимумом. «Делаются шаги по переносу в интернет-банк процессов, связанных с обменом документами между клиентом и банком, а также закрытием продуктов. Онлайн-кредит по предодобренному предложению стал нормой. Чаты ориентируются на консультационные продажи. Интернет-банк становится точкой входа для инвесторов. Простые инвестиционные продукты (ПИФы, структурные продукты) будут приживаться в интернет-банке, но сложные задачи лучше решать за его пределами. Развивается концепция «интернет-банк для обмена документами». Подтверждение личности в интернет-банке будет использоваться для других сервисов. Интернет-банк может быть хранилищем личных документов», — перечисляют тенденции и будущие возможности в Markswebb.



По мнению экспертов, дальнейшее развитие интернет-банка зависит от того, какое число клиентов продолжит им пользоваться, будет ли целесообразно поддерживать систему для них.

«С одной стороны, доля пользователей интернет-банка перестала падать так драматически, как это было еще год назад: кажется, интернет-банк нашел свою стабильную аудиторию. С другой стороны, мобильное приложение обладает возможностями, которые делают его использование более привлекательным, даже для консервативных клиентов. Например, считать QR-код вместо заполнения формы платежа, отсканировать данные паспорта, чтобы подать заявку, сфотографировать документ, чтобы отправить в чат», — отмечают эксперты.

По их мнению, решение о том, как развивать интернет-банк, следует принимать, опираясь на данные об аудитории. Если доля пользователей продолжает уменьшаться, нужно снижать инвестиции в развитие, поддерживать текущий уровень платежной активности и использовать интернет-банк как канал онбординга в приложение. Если аудитория интернет-банка остается стабильной, то стоит инвестировать в потребности, приоритетные для пользователей сервиса, повышать их платежную активность и упрощать использование сервиса для клиентов мобильного банка, рекомендуют авторы рейтинга.