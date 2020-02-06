Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк уменьшили минимальные процентные ставки на остаток средств на картсчете по картам «Максимум» на 0,5 процентного пункта.

Начисление процентов осуществляется при поддержании остатка на карте от 20 тыс. до 350 тыс. рублей. При совершении покупок по картам на сумму менее 12 тыс. рублей ежемесячно процентная ставка теперь составит 4% годовых, от 12 тыс. рублей, как и ранее, — 6% годовых.

Прочие тарифы остались без изменений. По картам предусмотрен кешбэк в размере 1% на все покупки и 10% от покупок в специальных категориях. Стоимость годового обслуживания для Visa Classic взимается в размере 1 440 рублей в год, для Visa Gold — 2 880 рублей. При совершении покупок в месяц на сумму от 12 тыс. рублей по «классической» карте и от 30 тыс. по «золотой» карте ежемесячно возвращается 1/12 платы за годовое обслуживание.

Карты выпускаются сроком на три года. Плата за СМС-информирование не взимается.