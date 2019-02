Справка Banki.ru

ВУЗ-банк был зарегистрирован в сентябре 1991 года по инициативе двух сотрудников кафедры финансов, денежного обращения и кредита Свердловского института народного хозяйства при участии высших учебных заведений Екатеринбурга, а также нескольких промышленных предприятий и кредитных организаций. Основными направлениями деятельности банка являлись кредитование программ по развитию экономической базы вузов Урала, содействие в формировании студенческих хозрасчетных структур и обслуживание предприятий. С декабря 2004 года финучреждение входит в систему страхования вкладов.

15 января 2003 года между акционерами ВУЗ-Банка и московским Пробизнесбанком было достигнуто соглашение о приобретении последним контрольного пакета (94,5%) екатеринбургской кредитной организации. Не без осложнений прошла смена менеджмента — прежняя команда управленцев до последнего не желала покидать свои посты, но в итоге ВУЗ-Банк успешно вошел в финансовую группу «Лайф» Пробизнесбанка, которому до отзыва лицензии принадлежало 100% кредитной организации.

После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. Первоначальным инвестором ВУЗ-Банка выступал АКБ «Российский капитал», однако в октябре 2015 года новым инвестором был выбран ПАО «КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР). В дальнейшем запланирована реорганизация ВУЗ-Банка в форме его присоединения к УБРиР в срок до 1 октября 2025 года. В настоящий момент 100% акций ВУЗ-Банка принадлежит УБРиР.

Помимо головного офиса банка в Екатеринбурге, в распоряжении клиентов 48 его обособленных подразделений в 29 городах во всех регионах Уральского Федерального округа. В банке трудится около 1,5 тыс. человек. Карты ВУЗ-банка обслуживаются более чем в 1 200 банкоматах самого банка и УБРиР.

Частным лицам банк предлагает потребительское кредитование, линейка вкладов, банковские карты (Visa и MasterCard), программы страхования, платежи и денежные переводы (в том числе по системам Western Union и «Золотая Корона»), дистанционные услуги (мобильный и интернет-банк и др.). Корпоративным клиентам доступно РКО, кредитование, размещение средств на депозиты, гарантии и аккредитивы, эквайринг, зарплатные проекты и др.

Ключевыми клиентами финучреждения являются компании торговли, девелопмента, транспорта и связи, а также государственного сектора. В числе корпоративных клиентов банка ЗАО «АФГ «Ливеньменеджмент», АО «Бизнес Альянс», ЗАО «Вектор-Бест-Урал», ЗАО «Дельрус», АО «Здравметтех-Е», ПАО «Ключевский завод ферросплавов», АО «НИИпроектасбест», АО «Мостострой-11», ЗАО «Парад-Компьютерные Технологии», АО «ПО «Монтажник», АО «ПКИ «Промстройпроект», АО «Салехардский речной порт», ЗАО «Территория», ОАО «Торгмаш», ЗАО «Транспорт для бизнеса», АО «Уралпластик», УАО «Уралтранстром» и др. Всего банк обслуживает свыше 300 тыс. клиентов — юридических и физических лиц.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 73,9% (или 36,9 млрд рублей), составив 86,8 млрд рублей на 01.05.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств, привлеченных на рынке МБК, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема портфеля ценных бумаг и прочих активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств, привлеченных на межбанковском рынке, доля которых на отчетную дату составила 73,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 31,9% до 17,5%, при этом их номинальный объем сократился на 730,7 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 12,6% до 7,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 142,5 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах увеличилась c 51,7% до 73,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 38,2 млрд рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.05.2018 составил −3,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 28,3% (или 703 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 3,7% и 103,7% соответственно.

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 44,1% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.05.2018 составляют 57,7% и 42,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель сократилась c 9,2% до 9%, при этом их номинальный объем увеличился на 3,3 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 23,6% до 44,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 26,5 млрд рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 7,2% до 4,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 526,4 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 2,8% до 2,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 836,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);

• доля прочих активов сократилась c 56,1% до 38,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 5,2 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 7,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 3,3 млрд рублей (или 71,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 50,5%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 77,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 12,1% до 6,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,4%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 11,9 млрд рублей (151,3% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.05.2018 составляет 4,1 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.05.2018 составляет 64 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 74,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 374,6 млн рублей. По итогам четырех месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 774,5 млн рублей.

Совет директоров: Игорь Алтушкин (председатель), Олег Медведев, Антон Соловьев, Дмитрий Сабуров, Геннадий Изевлин.

Правление: Геннадий Изевлин (председатель), Олег Попков, Светлана Беляевских.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

E-mail: balance@banki.ru