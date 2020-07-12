



Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay. SberPay позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Для этого достаточно иметь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Для частных лиц услуга SberPay бесплатна.

Банк «Русский Стандарт» провел первый me2me-перевод между счетами в разных банках через Систему быстрых платежей в режиме pull, который инициировал получатель средств. Трансакция прошла в тестовом режиме. Новый сервис в ближайшее время станет доступен всем клиентам банка. О внедрении нового вида переводов в Системе быстрых платежей также сообщает «Тинькофф». Сервис me2me-переводов в pull-режиме позволит клиентам пополнять счета в Тинькофф Банке со своих счетов в других банках, а также совершать денежные переводы из «Тинькофф» на свои счета в другие банки. Кроме того, сервис переводов через СБП, инициированных получателем, — me2me pull — внедрил СКБ-Банк. Газэнергобанк также вошел в пилотную группу банков по запуску нового сервиса в рамках Системы быстрых платежей.

Альфа-Банк запускает новую программу, которая позволит клиентам перевести кредиты из других банков в Альфа-Банк, снизить сумму ежемесячного платежа и получить гарантированную ставку 9,9%. Как уточняется, подтверждения дохода не требуется, а для оформления достаточно паспорта.

Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения. В «Сбербанке Онлайн» появились функции расчета кредитного потенциала клиента и оплаты c помощью персонального QR-кода, а также специальные предложения от партнеров банка, темная тема и настраиваемые сторис на главном экране приложения.

Абсолют Банк запустил сервис получения выписки из Пенсионного фонда России через портал госуслуг. После электронного запроса в ПФР клиенту банка приходит СМС-уведомление на предоставление данных, и если клиент его подтверждает, то получает выписку через портал госуслуг.

Банк «Русский Стандарт» — участник ассоциации «ФинТех» — подключился к сервису «Цифровой профиль». Сервис доступен пользователям портала госуслуг, имеющим подтвержденную учетную запись. Сейчас «Цифровой профиль» объединяет 30 типов сведений о гражданине: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и др. Эти сведения человек может по своему усмотрению предоставлять различным организациям в режиме онлайн для совершения юридически значимых действий.

Пользователи «Яндекс.Денег», которые являются клиентами Сбербанка, теперь могут пройти идентификацию за считанные минуты при помощи Сбербанк ID. Раньше идентификация в «Яндекс.Деньгах» через Сбербанк проводилась с помощью его СМС-банка и занимала до пяти рабочих дней. Теперь она происходит по Сбербанк ID, на это уходит несколько минут.

БайкалИнвестБанк стал участником Системы быстрых платежей Банка России. Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ. Данная услуга подключается бесплатно. При этом переводы в сумме до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются без комиссии.

АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) и ОАО «Инфотекс Интернет Траст» запустили бесплатный сервис, с помощью которого физические лица могут создавать, использовать и хранить электронные подписи в онлайн-режиме. Сервис «Деловой среды» выпускает самый надежный вид электронных подписей — усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Она защищена средствами шифрования, сертифицированными Федеральной службой безопасности России, и имеет юридическую силу, аналогичную собственноручной подписи.