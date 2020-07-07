Пользователи «Яндекс.Денег», которые являются клиентами Сбербанка, теперь могут пройти идентификацию за считанные минуты при помощи Сбербанк ID, сообщает пресс-служба сервиса.

«Для этого даже не нужно выходить из дома — после онлайн-идентификации пользователю станут доступны все преимущества «Яндекс.Денег», например, оплата онлайн-покупок по всему миру и мультивалютные счета», — говорится в релизе.



Раньше идентификация в «Яндекс.Деньгах» через Сбербанк проводилась с помощью его СМС-банка и занимала до пяти рабочих дней. Теперь она происходит по Сбербанк ID, на это уходит несколько минут, уточняют в компании.

Идентификация в «Яндекс.Деньгах» по Сбербанк ID доступна любому российскому клиенту этого банка. Чтобы ее пройти, нужно на сайте «Яндекс.Денег» выбрать в зарегистрированном кошельке идентификацию через Сбербанк, нажать «Продолжить со Сбербанк ID», авторизоваться на сайте банка и согласиться с передачей личных данных. Затем пользователю нужно будет подтвердить идентификацию на сайте «Яндекс.Денег», статус кошелька изменится.

