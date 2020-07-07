Абсолют Банк запустил сервис получения выписки из Пенсионного фонда России через портал «Госуслуги», следует из релиза финучреждения.

«Интеграция с «Баланс-Платформой» обеспечивает банку прозрачные и удобные автоматизированные процессы, канал запроса и обработку ответа из ПФР. Теперь Абсолют Банк в рамках подачи дистанционной ипотечной заявки может сделать онлайн-запрос в Пенсионный фонд РФ и подтвердить занятость и доход заемщика на основании электронных выписок ПФР, что весьма актуально в нынешнее время», — говорится в сообщении.

После электронного запроса в ПФР клиенту банка приходит СМС-уведомление на предоставление данных, и если клиент его подтверждает, то получает выписку через портал «Госуслуги».