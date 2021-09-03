Глава Национальной системы платежных карт «Мир» Владимир Комлев в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме прокомментировал акцию Wildberries, в соответствии с которой цена покупок при оплате Visa и Mastercard на 2% превышает цены при оплате с помощью российских платежных систем. По его словам, платежная система «Мир» ничего не делала для этой акции, она была запущена исключительно по инициативе Wildberries.

«Мне почему-то казалось, что там речь шла сначала о наценке плюс 2%, и это вызвало возмущение, потому что так называемый surcharge (дополнительные комиссии. — Прим. ред.) за обработку трансакций по картам считается, что запрещен. Но если посмотреть чуть более подробно на рынок, есть целый ряд областей, в которых это по тем или иным причинам разрешено. Вы, когда оплачиваете коммуналку или связь, с вас берут плюс 1,5%, а это введено было правилами в исключения уже на уровне платежных систем. Поэтому говорить, что это прямо прецедент, кто-то позволил взять [дополнительную комиссию], — я бы не стал так говорить. Надо разбираться в этом. Интересно посмотреть, чем это все закончится и к чему приведет», — сказал Комлев.

Wildberries: банки РФ не увидели в действиях ретейлера нарушения правил иностранных платежных систем Российские банки не считают, что онлайн-ретейлер Wildberries, введя скидки за оплату через российские платежные системы, нарушил правила иностранных платежных систем. Об этом заявили в пресс-службе Wildberries, сославшись на ответы банковского сообщества международным платежным системам.

Он отметил, что изначально в тарифной политике «Мира», которая была утверждена еще в 2015 году, были установлены максимально дешевые для продавцов комиссии. «Но если сравнивать с международными платежными системами, как правило, ставки межбанковского вознаграждения, тот самый интерчейндж, — они плюс-минус у всех платежных систем выровнены, но есть исключения. Вот Wildberries, наверное, у нас попал в такого рода исключение, где у нас не синхронизированы с другими платежными системами ставки. Он (интерчейндж. — Прим. ред.) был действительно дешевле. Если брать СБП, то по СБП еще более низкие ставки. Там у них вообще по правилам 0,4—0,7% и не более того. Это по определению сразу ниже, чем любые ставки эквайринга, которые могут быть предложены. Поэтому да, разница в тарифах есть», — объяснил Комлев.

Wildberries 17 августа объявила о том, что теперь при оплате заказов картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay покупатели смогут сэкономить на покупках 2% от их суммы. После начала акции на сайте начала отображаться не скидка к цене товара при оплате российскими платежными системами, а комиссия в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard. Международные платежные системы посчитали такой подход ретейлера нарушением своих правил и направили банкам, обслуживающим Wildberries, официальные письма с просьбой расследовать инцидент и устранить нарушения. Банкам, принимающим оплату с дополнительной комиссией, может грозить штраф от платежных систем от 20 тыс. до 100 тыс. долларов.