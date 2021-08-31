Российские банки не считают, что онлайн-ретейлер Wildberries, введя скидки за оплату через российские платежные системы, нарушил правила иностранных платежных систем. Об этом заявили в пресс-службе Wildberries, сославшись на ответы банковского сообщества международным платежным системам.

По информации Wildberries, после того как интернет-магазин ввел скидки за оплату товаров по картам «Мир», через SberPay и Систему быстрых платежей, представители банковского сообщества начали получать от иностранных платежных систем письма с угрозами штрафных санкций.

В Wildberries рассказали, что в своих ответах банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях.

«Несмотря на оказываемое давление, банки настаивают, что законодательством не запрещено введение скидок по российским платежным инструментам. Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Там подчеркнули, что компания лишь предоставила россиянам возможность выбирать наиболее удобные и выгодные им платежные системы, чтобы экономить на покупках. «Подобная практика существует во многих зарубежных странах. И если говорить о дискриминации пользователей, о которой заявляли международные платежные системы, не является ли дискриминацией то, что российским покупателям недоступны те же условия от западных платежных систем, что и гражданам других стран, а также не наблюдаем ли мы дискриминацию российского бизнеса, для которого тарифы платежных систем значительно выше, чем на других рынках?» — комментируют в Wildberries.

Visa и Mastercard пригрозили банкам РФ штрафами за допкомиссию на Wildberries Международная платежная система Visa предупредила банки-эквайеры, работающие с онлайн-магазином Wildberries, о штрафе в 25 тыс. долларов в случае начисления дополнительной комиссии при покупках по картам Visa. Об этом говорится в письме платежной системы (есть в распоряжении ТАСС ).

В компании напомнили, что уже через пять дней после того, как была опубликована информация о тарифах и россиянам был предоставлен выбор, платежная система «Мир» стала самой популярной на Wildberries, а доли остальных российских платежных систем заметно выросли. В целом за прошедшие две недели объемы платежей по карте «Мир» выросли у ретейлера на 62%, через SberPay — в 5,4 раза, через СБП — в 2,8 раза. В Wildberries ожидают, что уже этой осенью SberPay займет второе место по объемам платежей после «Мира», а СБП — третье.

«Мы считаем, что ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна в корне поменяться: в других странах ставка interchange составляет от 0,05% до 0,45%, у нас же она значительно выше. Со своей стороны мы продолжим работать в интересах наших покупателей и партнеров и будем и дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках», — заявили в пресс-службе Wildberries.



Онлайн-ретейлер Wildberries в середине августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем: карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснил ретейлер, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Международные платежные системы Mastercard и Visa выразили обеспокоенность возможной дискриминацией держателей своих карт из-за решения Wildberries. При этом Роспотребнадзор не увидел нарушений в указании онлайн-ретейлером тарифов эквайринга в ценах.