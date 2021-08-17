Международная платежная система Visa обеспокоена решением крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries ввести комиссию за оплату товаров своими картами, в настоящее время совместно с ним изучает вопрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе Visa.

Wildberries ранее объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем: карт «Мир», Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Как пояснил ретейлер, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке трансакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%.

«Компания Visa обеспокоена решением компании Wildberries начать взимать комиссию при оплате за товары по картам Visa в России. Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе», — заявили в платежной системе.

В Visa подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность выбирать удобный для себя способ оплаты. «Мы расследуем на текущий момент ситуацию с партнером, однако правила платежной системы Visa, наши тарифы и позиция относительно взимания дополнительной комиссии при оплате по картам остаются неизменными», — добавили в компании.